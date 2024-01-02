Посуда будет идеально чистой: два трюка для посудомойки, которые удивят каждого

Посудомоечная машина станет незаменимой помощницей, если вы устали от бесконечных циклов мытья посуды. Прибор позволит сэкономить немало времени. Однако мы не всегда знаем, как правильно пользоваться посудомойкой, чтобы получить от нее максимум пользы.

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Иногда мы постоянно повторяем действия, которые не только не имеют смысла, но и вредят процессу очищения. Стоит ли ополаскивать посуду перед тем, как ставить ее в машинку, рассказало издание Informacion.

Специалисты отмечают, что нет необходимости производить ручное предварительное ополаскивание. Не стоит тешить себя иллюзией, что предварительное ополаскивание будет способствовать большей чистоте или поможет избавиться от бактерий. На самом деле, это менее эффективно с точки зрения экономии воды. Посудомоечные машины работают при высоких температурах, чтобы обеспечить чистоту, особенно на конечном этапе.

Предварительное ополаскивание влечет две проблемы. Первая: увеличение использования воды и электроэнергии. Во-вторых, если посуда уже почти чистая, ферменты в моющих средствах работают хуже.

Эксперты отмечают, что предварительное мытье также означает, что мы не полностью используем потенциал посудомойки. Большинство моделей имеют датчик, который оценивает, сколько воды нужно для мытья посуды в начале цикла, поэтому если посуда уже почти чистая, считывание может быть сделано неправильно – при этом страдает качество мойки.

Хитрость состоит в том, чтобы удалить остатки пищи салфеткой перед тем, как поставить тарелки в посудомойку. Новейшие приборы полностью оборудованы для очищения любого типа грязи, поэтому потребности в ополаскивании просто нет. Посуда должна находиться в нижнем поддоне и "смотреть" внутрь, поскольку вода из струи, выходящей во время стирки в машине, должна быть подана непосредственно на место, где остаются остатки пищи.

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