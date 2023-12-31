Как отчистить от грязи любую плиту после праздничных приготовлений: советы

Новогодние праздники – это период, когда семья собирается за праздничным столом в уютной атмосфере. Хозяйки готовят вкусный ужин, чтобы удивить самых дорогих гостей. Обычно после праздничных приготовлений больше всего загрязняется плита. Жирные пятна портят внешний вид и образуют неприятный запах на кухне.

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Но OBOZ.UA нашел действенные советы, которые помогут быстро справиться с этим. Вы можете очистить до блеска любую плиту.

Индукционная плита

Уборка такой поверхности не займет много времени. Смочите чистую губку в теплой воде и нанесите несколько капель моющего средства. Тщательно протрите плиту, затем промойте губку под проточной водой и еще раз протрите поверхность, чтобы избавиться от остатков грязи и мыльного раствора.

Обычно этого достаточно, чтобы удалить всю грязь, но если пятна все же остались, то нужно нанести специальный раствор для чистки индукционных плит. Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

Старайтесь протирать поверхность влажной тряпкой сразу после приготовления пищи, чтобы не приводить к образованию устаревшей грязи.

Газовая плита

Сначала снимите с поверхности решетку и газовые колпачки. Затем наберите в емкость немного теплой воды и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Смочите в растворе губку и тщательно протрите плиту. Затем протрите влажной тряпкой и еще раз протрите насухо. Верните все детали на свои места и снова можете наслаждаться чистотой прибора.

Ранее OBOZ.UA публиковал лайфхак, который поможет удалить жир и грязь из духовки.

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