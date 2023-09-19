Последняя подкормка играет решающую роль: чем подлить смородину осенью

Чтобы дать сладкие и сочные ягоды, смородина нуждается в питательной, насыщенной разными микро- и макроэлементами земле. Так что за лето она потребляет их из почвы немало. Чтобы растение не зимовало в обедненной среде, в следующем году хорошо проснулось и снова дало богатый урожай, смородину нужно на зиму подкормить еще один последний раз.

OBOZREVATEL поинтересовался рецептами садоводов для такой подкормки. Они рекомендуют использовать для этого минеральные удобрения. Но избегать использования азота, чтобы не спровоцировать рост зеленой массы растения в преддверии холодов.

Итак, для последней осенней подкормки смородины понадобятся сульфат калия и суперфосфат. Первое вещество разводят в пропорции 30 г на 10 литров воды. Полученным раствором подливают грядку со смородиной.

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Когда придет время следующего полива, нужно будет внести в почву суперфосфат. Его берут из расчета 20 граммов на 10 литров воды и тоже используют для полива кустов.

Эти два вещества обогатят смородину необходимыми питательными элементами, позволят ей успешно перезимовать и заложат основу для будущего урожая. Вместе с правильным уходом весной она принесет крупные и сочные ягоды, которых на кустах уродит много.

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