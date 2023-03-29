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После непогоды украинцев ждет новое испытание: на Землю надвигается магнитная буря

София Закревская
Жизнь
2 минуты
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После непогоды украинцев ждет новое испытание: на Землю надвигается магнитная буря

В скором времени на жизнь украинцев будет влиять не только погода на Земле, но и события в космосе. Уже в четверг, 30 марта, начнется последняя в этом месяце магнитная буря.

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К счастью, она будет слабой, и продлится всего два дня – до 31 марта включительно. Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo.

Затем колебания магнитного поля Земли станут менее активными.

После непогоды украинцев ждет новое испытание: на Землю надвигается магнитная буря

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Нередко после вспышек на Солнце они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу, а также другие симптомы.

Как возникают магнитные бури

Магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, которые летят к нашей планете.

Большое количество заряженных частиц высвобождается через корональные дыры, выбросы корональной массы и солнечные вспышки. Их подхватывает солнечный ветер и во всех направлениях на очень большой скорости.

После непогоды украинцев ждет новое испытание: на Землю надвигается магнитная буря

Часть частиц летит в сторону Земли. Но наша планета всегда готова к этому, ведь у нее есть сильное магнитное поле, которое защищает все живое от опасных космических явлений. Летящие от Солнца частицы сталкиваются с этим защитным "щитом", после чего магнитное поле Земли начинает колебаться, отвечая на раздражители из космоса.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал о том, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Больше всего от возмущений геомагнитного поля страдают люди старшего возраста – для них в этот период характерны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Что делать, чтобы легче пережить период магнитных бурь, читайте по ссылке.

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