После непогоды украинцев ждет новое испытание: на Землю надвигается магнитная буря

В скором времени на жизнь украинцев будет влиять не только погода на Земле, но и события в космосе. Уже в четверг, 30 марта, начнется последняя в этом месяце магнитная буря.

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К счастью, она будет слабой, и продлится всего два дня – до 31 марта включительно. Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo.

Затем колебания магнитного поля Земли станут менее активными.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Нередко после вспышек на Солнце они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу, а также другие симптомы.

Как возникают магнитные бури

Магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, которые летят к нашей планете.

Большое количество заряженных частиц высвобождается через корональные дыры, выбросы корональной массы и солнечные вспышки. Их подхватывает солнечный ветер и во всех направлениях на очень большой скорости.

Часть частиц летит в сторону Земли. Но наша планета всегда готова к этому, ведь у нее есть сильное магнитное поле, которое защищает все живое от опасных космических явлений. Летящие от Солнца частицы сталкиваются с этим защитным "щитом", после чего магнитное поле Земли начинает колебаться, отвечая на раздражители из космоса.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал о том, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Больше всего от возмущений геомагнитного поля страдают люди старшего возраста – для них в этот период характерны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Что делать, чтобы легче пережить период магнитных бурь, читайте по ссылке.

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