После какой еды могут сниться ужасы: что не следует есть вечером
Употребление жирной, сладкой и острой пищи перед сном может спровоцировать не только бессонницу. Некоторые продукты в разы повышают риск ночных кошмаров, после которых утром вы будете чувствовать себя слабыми и разбитыми.
Последние исследования доказали, что употребление шоколада, пирожных или печенья перед сном также повлияет на общий уровень тревожности. Детали рассказало издание Movies Yahoo.
Какие продукты провоцируют ночные ужасы
На качество и продолжительность сна влияют не только сладости. Специалисты не советуют перед сном есть продукты, которые долго и тяжело перевариваются.
Мясные блюда и жирная пища могут стать причиной бессонницы, головной боли, общей слабости и тревожных снов. В категорию запрещенных относятся и острые блюда, так что если вы любите проводить вечера за просмотром фильмов под азиатскую доставку, лучше отказаться от острых супов типа том-яма, риса со специями и других продуктов, которые могут вызвать изжогу.
По словам доктора Чарльза Бэ (Dr Charles Bae), специалиста по сну в Кливлендской клинике, употребление любой еды на ночь может вызвать больше снов. Поздние перекусы повышают метаболизм и температуру тела, что приводит к большей активности мозга, особенно во время сна.
Кроме того, стоит отказаться от кофеина, никотина и алкоголя за два часа до сна – это основные стимуляторы нервной системы, которые будут мешать отдыху.
Что можно есть и пить перед сном
Есть еда на напитки, которые безопасно и полезно употреблять перед сном.
В первую очередь это фрукты – ананасы, апельсины и бананы могут способствовать выработке мелатонина. Полезны также яблоки, груши и сезонные фрукты.
Каша поможет подготовить организм ко сну и сохранить сытость в течение ночи. Обычно в кашах есть магний и мелатонин – гормон сна.
Протеиновые смузи особенно полезны для спортсменов, поскольку могут помочь в восстановлении мышц во время ночного отдыха.
Несоленые орехи, фисташки и семена тыквы содержат мелатонин и триптофан, который помогает улучшить сон, способствуя выработке серотонина.
Кстати, есть старый японский способ, который поможет быстро успокоиться и заснуть за 10 минут. Он безопаснее, чем прием медикаментов, и принесет пользу тем, кто страдает головной болью. Метод можно сравнить с укачиванием ребенка – однако в данном случае вы укачиваете сами себя. Детальнее читайте в материале.
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