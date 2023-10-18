После чего нельзя сажать лук: можете остаться без урожая

Правила чередования культур в огороде возникли не просто так. Веками люди наблюдали, как растут овощи и как они взаимодействуют между собой, чтобы научиться производить продукты более эффективно. В том числе, за счет правильного соседства и смены растений на грядках.

OBOZ.UA поинтересовался опытом огородников по выращиванию лука. Это растение достаточно требовательно к почве и после некоторых предшественников, высасывающих из него определенные вещества, будет расти не так хорошо. И даже может вообще не дать урожая.

После чего сажать лук не стоит

Фасоль, горох и другие бобовые

Эти растения не очень благоприятно влияют на почвенные бактерии, нужные луку для роста. Поэтому он будет расти слабым и мелким.

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Шалфей

Ароматическая трава насыщает землю азотом, поэтому ее хорошо сажать на истощенной земле. Но луку после шалфея будет не очень комфортно, потому что ему азот в таких количествах не нужен.

Спаржа

Эти две культуры для развития используют одни и те же питательные вещества. Поэтому первая из них выберет весь запас и вторая будет расти на обедневшей почве. Более того, лук и спаржа могут конкурировать за них, даже произрастая на соседних грядках.

Различные виды лука

Так же конкурентами между собой являются разные типы лука. Так репчатый лук, лук-шалот, порей и даже чеснок лучше разводить по разным грядкам. И сажать на отдалении друг от друга, ведь они страдают еще и от одинаковых вредителей.

Какие предшественники будут хорошими для лука

Если же вы хотите получить богатый урожай этого овоща, выбирайте культуры, растущие на другой подпитке. И не приведут на грядку вредителей, которых боится лук. К таким растениям можно отнести:

морковь;

картофель;

баклажаны;

перец;

бахчевые культуры;

патиссоны;

укроп и петрушку;

сельдерей;

редьку и редис;

репу;

свеклу;

огурцы;

помидоры;

шпинат;

кинзу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие овощи можно посеять в октябре, чтобы получить в следующем сезоне ранний урожай.

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