Посевный календарь на ноябрь-2023: что нужно успеть сделать на огороде и в саду

Последний месяц осени знаменует настоящий конец сезона. Садоводы и огородники завершают работы по утеплению растений и подготовке к длительной зимовке.

Однако если погода окажется благоприятной, и первые две недели ноября будут достаточно теплыми, можно напоследок заняться некоторыми огородными работами. OBOZ.UA публикует посевной календарь на ноябрь-2023 и рассказывает, что еще можно успеть сделать до холодов.

Что можно делать в саду и огороде в ноябре

Если в начале ноября еще не было серьезных заморозков и земля не подмерзла, можно начать высаживать луковые весенние цветы, которые в следующем сезоне будут радовать ярким ранним цветением.

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Специалисты также советуют высадить чеснок и лук на зиму.

Садоводам следует заняться высадкой и подкормкой хвойных деревьев – высадку плодовых при этом лучше отложить до весны. Конечно, не стоит пренебрегать и профилактическими мерами по борьбе с вредителями.

Фазы Луны в ноябре 2023

Посевной календарь составляют, учитывая фазы Луны, то есть периодическое изменение вида освещенной Солнцем части Луны на небосводе.

В ноябре будут следующие фазы Луны:

1-12 ноября – убывающая Луна;

13 ноября – новолуние;

14-26 ноября – растущая Луна;

27 ноября – полнолуние;

28-30 ноября – убывающая Луна.

Посевный календарь на ноябрь 2023

Благоприятными для садовых и огородных работ в ноябре будут следующие даты: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 30 ноября.

Неблагоприятные дни – 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября.

Когда сажать озимые чеснок и лук

Специалисты советуют сажать репчатый лук 10 и 11 ноября.

Лук на зелень хорошо взойдет, если его высадить 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября.

Благоприятными днями для высадки озимого чеснока будут 10 и 11 ноября.

Лук порей на подоконнике следует посадить 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября.

Когда высаживать зелень

Чтобы зимой иметь доступ к свежей зелени, можно уже в ноябре начать высевать ее в емкостях на подоконнике.

Лучше выбрать следующие даты:

для листового салата – 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября;

для шпината – 10, 11, 21-25 ноября;

для рукколы – 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября;

укроп и фенхель можно сажать 17, 18, 26 ноября;

петрушка, кинза, сельдерей хорошо сойдут, если их посадить 21 или 22 ноября;

базилик хорошо уродит, если произвести посадку 7-9, 14, 21-25 ноября;

Когда проводить мероприятия по борьбе с вредителями

В ноябре следует не забыть провести защитные мероприятия по защите растений и деревьев от вредителей. Выберите одну из следующих дат: 1, 2, 5-9, 28, 29 ноября.

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