Посевной календарь на март: благоприятные дни для высадки рассады
Март – это месяц восстановления, цветения и, конечно, высадки рассады в открытый грунт. Чтобы оптимизировать и спланировать ваше садоводство, опытные огородники рекомендуют пользоваться посевным лунным календарем.
О том, какие дни будут благоприятными для высадки саженцев и уходом за ними, а в какие лучше заняться другими делами, рассказали в издании Вікна.
1 марта
В первый день весны желательно приступить к высадке редиса, редьки, дайкона, а также однолетних, многолетних и клубневых цветов. Кроме того, можете заняться пересадкой и пикированием растений.
Также с 1 по 19 марта будет благоприятное время, чтобы высадить, например, огурцы, помидоры, тыквы, перцы, баклажаны, кабачки и капусту.
5, 6, 7 марта
В канун праздника всех женщин следует заниматься цветами. Также это благоприятные дни для высадки декоративных кустов, внесения удобрений и прореживания.
Если у вас останется время, то займитесь высадкой лука, чеснока, хрена и картофеля, топинамбура и бобовых.
12, 13 марта
В эти дни сначала высадите помидоры, огурцы, если вы еще не успели этого сделать, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, редьку и салатную зелень, а затем пообрезайте ветки там и удобрите растения.
15, 16 марта
Середина месяца будет благоприятной для высадки чеснока, лука и хрена, спаржи, картофеля, фасоли и гороха, моркови и свеклы, а также ягод: клубники и земляники. Также можно сажать декоративные деревья и плодово-ягодные кусты.
После садоводства следует обработать растения от вредителей.
18, 19, 20, 21 марта
Если вы еще не успели высадить помидоры, огурцы, капусту, перцы и баклажаны, то сейчас самое время. Кроме того, в эти несколько дней не помешает высадить репу, кабачки, морковь и сельдерей.
23, 24, 25 марта
Эти дни благоприятны для высадки или ухода за картофелем и топинамбуром, редиской, дайконом, морковью и сельдереем. Также следует заняться цветами, комнатными растениями, пересадкой и заготовкой семян.
27, 28, 29 марта
27 марта обязательно позаботьтесь о цветах и комнатных растениях, потому что это последний благоприятный для этого день.
В конце месяца не забудьте уделить внимание всем видам капусты и картофелю, моркови, свекле. Кроме того, в вашем уходе нуждаются редис, лук, чеснок, и дайкон.
8-9, 14 марта – это не очень благоприятные дни для того, чтобы заниматься рассадой и уходом за растениями. Все остальные дни считаются нейтральными. Следите за своим огородом и ухаживайте за ним по необходимости.
Помните, что посевной календарь – это только рекомендация, и ее следует использовать с учетом ваших климатических условий и особенностей вашего огорода.
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