Посевной календарь на март: благоприятные дни для высадки рассады

Март – это месяц восстановления, цветения и, конечно, высадки рассады в открытый грунт. Чтобы оптимизировать и спланировать ваше садоводство, опытные огородники рекомендуют пользоваться посевным лунным календарем.

О том, какие дни будут благоприятными для высадки саженцев и уходом за ними, а в какие лучше заняться другими делами, рассказали в издании Вікна.

1 марта

В первый день весны желательно приступить к высадке редиса, редьки, дайкона, а также однолетних, многолетних и клубневых цветов. Кроме того, можете заняться пересадкой и пикированием растений.

Также с 1 по 19 марта будет благоприятное время, чтобы высадить, например, огурцы, помидоры, тыквы, перцы, баклажаны, кабачки и капусту.

5, 6, 7 марта

В канун праздника всех женщин следует заниматься цветами. Также это благоприятные дни для высадки декоративных кустов, внесения удобрений и прореживания.

Если у вас останется время, то займитесь высадкой лука, чеснока, хрена и картофеля, топинамбура и бобовых.

12, 13 марта

В эти дни сначала высадите помидоры, огурцы, если вы еще не успели этого сделать, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, редьку и салатную зелень, а затем пообрезайте ветки там и удобрите растения.

15, 16 марта

Середина месяца будет благоприятной для высадки чеснока, лука и хрена, спаржи, картофеля, фасоли и гороха, моркови и свеклы, а также ягод: клубники и земляники. Также можно сажать декоративные деревья и плодово-ягодные кусты.

После садоводства следует обработать растения от вредителей.

18, 19, 20, 21 марта

Если вы еще не успели высадить помидоры, огурцы, капусту, перцы и баклажаны, то сейчас самое время. Кроме того, в эти несколько дней не помешает высадить репу, кабачки, морковь и сельдерей.

23, 24, 25 марта

Эти дни благоприятны для высадки или ухода за картофелем и топинамбуром, редиской, дайконом, морковью и сельдереем. Также следует заняться цветами, комнатными растениями, пересадкой и заготовкой семян.

27, 28, 29 марта

27 марта обязательно позаботьтесь о цветах и комнатных растениях, потому что это последний благоприятный для этого день.

В конце месяца не забудьте уделить внимание всем видам капусты и картофелю, моркови, свекле. Кроме того, в вашем уходе нуждаются редис, лук, чеснок, и дайкон.

8-9, 14 марта – это не очень благоприятные дни для того, чтобы заниматься рассадой и уходом за растениями. Все остальные дни считаются нейтральными. Следите за своим огородом и ухаживайте за ним по необходимости.

Помните, что посевной календарь – это только рекомендация, и ее следует использовать с учетом ваших климатических условий и особенностей вашего огорода.

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