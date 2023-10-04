Календарь рыбака на октябрь: советы для лучшего улова

Осенняя рыбалка – особое удовольствие, однако следует учитывать некоторые нюансы. Наступил октябрь – пора дождей и холодных ветров. Естественно, эти причины затрудняют поиск рыбы.

Среди хищников активной остается щука – она продолжает питаться на глубоких водоемах. OBOZREVATEL собрал лучшие советы для улова и предлагает ознакомиться с календарем рыбака на октябрь.

Какую рыбу можно поймать в октябре

В результате погодных условий белая рыба становится более пассивной, а вот хищники начинают активно питаться.

Щука

Осенний жор – период высокой активности щуки, поэтому спиннингисты имеют прекрасную возможность поймать эту хищную рыбу. Она активна на глубинах и хорошо реагирует на колеблющуюся блесну.

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Окунь

Окунь также ведет интенсивную охоту. Подойдут даже большие рыболовные приманки. После жаркого лета температура воды становится более комфортной для окуня, поэтому он начинает вести себя активнее.

Судак

В первой половине октября судака можно найти на мели – там, где обычно много мальков. Однако с первыми морозами судак оставляет эти мели и не выходит на них даже в темное время года. Судака лучше всего ловить на живца.

Плотва

Осенью речная и озерная рыба начинает готовиться к зиме. Плотва собирается в большие стаи, чтобы пойти зимовать в глубокие ямы. Рыба выходит на мель ближе к вечеру, чтобы найти еду.

Календарь рыбака на октябрь 2023

Благоприятные дни: 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября.

Добрые дни: 3, 4, 5, 11, 12, 17, 24, 25, 26 октября.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 31 октября.

Когда и где ловить рыбу в октябре

Опытные рыбаки советуют ориентироваться на мальков при выборе места для рыбалки – они скапливаются в стае и привлекают хищников.

На активность рыбы оказывает влияние и время суток. Как правило, ранние часы – это периоды наименьшей активности. Причина, прежде всего, в низких температурах. Ближе к обеду активность рыбы увеличивается, ведь вода прогревается.

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