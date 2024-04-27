Посевной календарь на май-2024: какие дни выбрать для работ на огороде

Май – прекрасное время для работ в саду и на огороде. Земля уже достаточно прогрелась, риск заморозков минимален, а дни становятся все длиннее.

Чтобы получить обильный урожай важно правильно распланировать свои работы на земельном участке. Потому OBOZ.UA подготовил посевной календарь, который поможет вам в этом.

Лунный посевной календарь основывается на многолетних наблюдениях за влиянием Луны на рост и развитие растений. Считается, что разные фазы спутника по-разному влияют на посевы и другие работы на огороде.

Благоприятные дни для работ на огороде

Наилучшими днями для садовых работ в мае стали: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31 числа.

3 и 4 мая – это лучшие дни для посадки поздних сортов картофеля, а также моркови, редьки, редиса и свеклы. Также можно посадить бобовые культуры.

9-13 мая – хорошие дни для высадки и высева баклажанов, перца, огурцов. Также можно пересадить кусты клубники и земляники и посадить цветы. Кроме того, следует именно в эти дни заняться высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников.

17-22 мая можно высаживать и сеять все оставшиеся у вас овощные культуры.

25-27 мая уделите особое внимание поливу своих растений, особенно если месяц был засушливый. Также можно заниматься первым урожаем.

30-31 мая – благоприятные дни для того, чтобы уделить время подкормке и привитию растения для дальнейшего размножения. В конце мая следует, чтобы вся рассада была на своем постоянном месте на грядке.

Нейтральные дни для работы на огороде

В эти дни можно проводить работы по уходу за растениями. Вы можете, например, убрать участок, подкормить растения, прополоть сорняки, прорастить семена, провести ремонтные работы и т.д.

Неблагоприятные дни для работы на огороде

В эти дни не рекомендуется сеять семена и высаживать рассаду: 5-6, 8, 15, 23-24, 28 мая.

Однако 5-6 числа вы можете при необходимости заняться пахотой, рыхлением почвы и сорняками. 8 мая можно вносить сезонные удобрения или косить газон, 23-24 числа не критичным будет, если вы обрежете садовые культуры или проведете профилактическую обработку.

Однако 15 и 28 мая лучше вообще ничего не делать в саду и огороде.

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