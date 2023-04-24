Посевной календарь на май-2023: благоприятные дни для работы на огороде

Май – самое горячее время для огородников. В последний месяц весны завершают посадку практически всех культур: сеют овощи и зелень, высаживают рассаду и саженцы деревьев, благоустраивают клумбы. Кроме того, в мае активно удобряют почву, поливают грядки, начинают борьбу с вредителями, осуществляют уход за молодыми растениями.

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Опытные огородники знают, что щедрый урожай зависит не только от погоды и полива, но и от фазы Луны. Какие дни благоприятны для работы на огороде в мае – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда садить овощи, подовые деревья и зелень в мае

В соответствии с фазами Луны выделяют благоприятные и неблагоприятные дни для посадки. В мае-2023 огородные культуры и деревья советуют сажать в следующие даты:

помидоры высаживать следует 13 и 15 мая;

для моркови подойдет период 16-17 мая;

подойдет период 16-17 мая; благоприятные дни для капусты : 2, 14, 21, 24, 30 мая, а для свеклы – 14-17, 24 мая;

: 2, 14, 21, 24, 30 мая, а для 14-17, 24 мая; баклажаны и перец принесут хороший урожай, если посадить их 7, 11, 19 мая;

принесут хороший урожай, если посадить их 7, 11, 19 мая; для кабачков и тыкв подойдут 2, 10, 15, 22-25 мая;

подойдут 2, 10, 15, 22-25 мая; лук и чеснок высаживают 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая;

высаживают 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая; клубнику и виноград советуют сажать 2, 14, 24, 30 мая.

Май, как известно, месяц посадки картошки. Говорят, она даст отличный урожай, если посадить ее3, 5-6, 12, 21-25, 27-28 мая.

Стоит отметить, что петрушку, укроп и другую зелень можно сеять 7, 17 и 29 мая. Если вы хотите высадить однолетние цветы, лучшим периодом будет 1-3, 29-30 мая. А для многолетних выберите 15-15, 30-31 мая.

Саженцы плодовых деревьев хорошо приживутся в саду, если высадить их 9 мая либо 12-13 мая.

Самыми неблагоприятными датами для посадки считаются 5, 19 и 20 мая.

Подробный посевной календарь на май-2023

Что можно сажать 1, 2 и 3 мая

Это удачные дни для прореживания всходов, прополки сорняков, борьбы с вредителями. Можно высаживать разнообразные цветы, включая розы. Также огородники рекомендуют в этот период произвести обильный полив культур. А вот возделывать растения ядохимикатами не следует.

Благоприятные дни для посадки:

любой зелени;

лука и чеснока

огурцов;

бобовых культур;

капусты.

Советы на 4-6 мая

4-6 мая – период полной Луны. В такие дни, как известно, лучше ничего не сажать и не сеять. Все огородные работы рекомендуют перенести на другие дни.

Посевной календарь на 7-8 мая

Можно сажать:

картофель;

чеснок;

редис;

перец;

салат;

пряности;

лекарственные растения;

кукурузу;

луковичные цветы.

В этот период подкармливают растения, белят деревья, обрезают усы клубники. А вот обрезать корни и ветки не советуют, раны у кустов и деревьев будут долго заживать.

Что лучше посадить 9-12 мая

Благоприятные дни для посадки:

картофеля;

лука и чеснока;

кабачков;

тыквы;

капусты.

В эти дни не стоит трогать корни растений. Можно сделать полив, прививку или санитарную обрезку. Садоводы занимаются посадкой многолетних цветов и вечнозеленых растений.

Благоприятен ли период с 13 по 15 мая

Огородникам рекомендуют заняться высадкой рассады огурцов, помидоров перца и капусты.

Можно сажать на грядки:

картофель;

кабачки;

сельдерей;

тыквы.

В саду советуют высадить кустовые культуры – смородину, крыжовник, малину. Обрезка и подкормка минеральными удобрениями лучше отложить.

Почему не стоит заниматься городом 16-17 мая

16-17 мая считаются не очень урожайными днями, потому посадкой лучше не заниматься. Как вариант, можно вырезать сухие ветки, разрыхлить почву, перекопать грядки. Подкармливать, пересаживать, пикировать растения не следует.

Можно ли сажать овощи в новолуние 18-20 мая

Наступает новолуние, поэтому единственное, чем можно заняться на грядке – это прополоть сорняки и разрыхлить почву.

Что садят 21-24 мая

На грядки сажают дыни, горох, арбузы, тыквы, фасоль и клубнику. В целом, это благоприятный период для всех огородных культур, деревьев и цветов (за исключением луковичных). Обрезка деревьев, прививка и пасынкование растений принесут хорошие результаты.

Советы на 25-26 мая

Урожайность культур, высаженных в этот период, будет умеренной, лучше не сажать ничего, кроме кабачков, тыкв либо лекарственных растений. Не следует также поливать, проращивать и подкармливать растения. Кроме того, можно произвести санитарную обрезку деревьев.

Посевной календарь на 27-29 мая

Сажают картофель, перец, зелень, редис. Можно высадить в саду сирень или жасмин. Также, согласно Лунному календарю, полезным будет опрыскивание деревьев от вредителей.

Что можно посадить 30-31 мая

Благоприятный период для посадки:

картофеля;

редиса;

капусты;

бобовых;

помидоров;

огурцов;

многолетних цветов.

Можно посадить кусты малины и смородины, сделать подкормку растений и почвы.

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