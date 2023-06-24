Посевной календарь на июль-2023: благоприятные и неблагоприятные дни для огородных работ
Основным видом огородных работ в июле являются поливы. Жаркий месяц требует регулярного увлажнения земли, чтобы растения могли хорошо уродить. Но этим июльские заботы на огороде и в саду не исчерпываются.
OBOZREVATEL публикует лунный календарь огородника на 2023 год. Он подскажет удачные дни для разных видов работ на земле и с растениями.
Правила полива в июле
Чтобы вода быстро не испарялась из земли, а ее капли не обжигали листву, полив растений нужно проводить рано утром, когда солнце еще не высоко, или уже ближе к закату. В таком случае больше влаги проникнет в почву и достанется растениям.
Также хорошо в это время укрывать землю мульчей. Ее частицы одновременно замедлят испарение воды и задержат развитие сорняков. Кора или опилки хорошо справятся с этой задачей и будут выглядеть эстетично, а компост, торф или перегной в дополнение к мульчированию станут источником питательных веществ. Подойдут для этой функции также солома, свежескошеная или высохшая трава и даже измельченная яичная скорлупа. То есть подобрать материал не так сложно.
Какие работы в саду и на огороде актуальны в июле
В разгар лета все еще можно высевать овощи – быстро созревающие сорта и так называемые виды "второй волны". Также в это время подсевают некоторые виды зелени.
Еще это время ухаживать за землей на грядках, где уже уродили ранние культуры. В это время хорошо также заниматься переустройством участка, строительством парников и теплиц на предстоящий сезон.
Важно в июле не пропускать борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений. В саду начинают созревать разные плоды, поэтому нужно позаботиться о защите от питающихся ими птиц.
Лунный календарь огородника на июль 2023 года
В июле будет несколько дней, удачных для любых работ на земле и возле растений. Это следующие числа: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31.
Между тем, выходной можно себе устроить в один из этих дней, ведь они считаются неблагоприятными: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30.
Уход за разными типами культур будет удачным в следующие даты:
Корнеплоды
- Картофель – 4, 7, 8
- Редис – 4, 18, 24-28, 31
- Морковь, свекла, пастернак – 7, 8
- Редька, репа – 7, 8, 24-28, 31
Луковичные
- Лук на зелень, шнит – 4, 7-11, 24, 25, 31
- Лук порей, египетский, рокамболь и другие – 4, 9-13, 31
Овощи на стол и хранение
- Томаты, физалис – 18, 26-28, 31
- Сладкий, острый перец – 24-28
- Огурцы – 18, 24-28
- Брокколи, цветная капуста – 4, 12, 13, 24, 25, 31
- Ранняя капуста – 24, 25, 31
- Кале, пок-чой и другая листовая капуста – 7-11, 24, 25
- Стебельный сельдерей – 4, 7, 8, 12, 13, 31
- Кабачки, патиссоны, тыква – 18, 24, 25
- Фасоль, горох, чечевица, нут – 24, 25
- Подсолнечник – 19, 20, 24, 25
- Мицелий – 1, 2, 18-31
Зелень и травы
- Листовой салат – 7-11, 24, 25
- Шпинат – 9-11, 18, 24, 25
- Рукола, кресс, листовая горчица – 7-11, 18, 26-28
- Мангольд и другие листовые овощи – 7-13
- Укроп и фенхель – 12, 13, 31
- Петрушка, кинза и сельдерей на листья – 7-11, 24, 25
- Базилик, душица, розмарин, другие травы – 21-23, 26-28
- Лекарственные и чайные культуры – 19-23, 26-28
- Микрозелень – 4, 7-11
Ягодно-плодовый сад
- Земляника и клубника – 14, 15
- Груша, айва – 4, 24, 25, 31
- Грецкий орех, фундук – 12-15, 24, 25
- Калина, шиповник, рябина, облепиха – 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30
- Боярышник – 9-11, 18-20, 26-28
- Смородина – 4-8, 18-20, 26-28
- Малина – 14, 15, 18, 26-28
- Крыжовник и другие ягодники – 4, 18, 26-28, 31
- Виноград – 1, 2, 24-30
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