Посевной календарь на июль-2023: благоприятные и неблагоприятные дни для огородных работ

Основным видом огородных работ в июле являются поливы. Жаркий месяц требует регулярного увлажнения земли, чтобы растения могли хорошо уродить. Но этим июльские заботы на огороде и в саду не исчерпываются.

Видео дня

OBOZREVATEL публикует лунный календарь огородника на 2023 год. Он подскажет удачные дни для разных видов работ на земле и с растениями.

Правила полива в июле

Чтобы вода быстро не испарялась из земли, а ее капли не обжигали листву, полив растений нужно проводить рано утром, когда солнце еще не высоко, или уже ближе к закату. В таком случае больше влаги проникнет в почву и достанется растениям.

Также хорошо в это время укрывать землю мульчей. Ее частицы одновременно замедлят испарение воды и задержат развитие сорняков. Кора или опилки хорошо справятся с этой задачей и будут выглядеть эстетично, а компост, торф или перегной в дополнение к мульчированию станут источником питательных веществ. Подойдут для этой функции также солома, свежескошеная или высохшая трава и даже измельченная яичная скорлупа. То есть подобрать материал не так сложно.

Какие работы в саду и на огороде актуальны в июле

В разгар лета все еще можно высевать овощи – быстро созревающие сорта и так называемые виды "второй волны". Также в это время подсевают некоторые виды зелени.

Еще это время ухаживать за землей на грядках, где уже уродили ранние культуры. В это время хорошо также заниматься переустройством участка, строительством парников и теплиц на предстоящий сезон.

Важно в июле не пропускать борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений. В саду начинают созревать разные плоды, поэтому нужно позаботиться о защите от питающихся ими птиц.

Лунный календарь огородника на июль 2023 года

В июле будет несколько дней, удачных для любых работ на земле и возле растений. Это следующие числа: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31.

Между тем, выходной можно себе устроить в один из этих дней, ведь они считаются неблагоприятными: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30.

Уход за разными типами культур будет удачным в следующие даты:

Корнеплоды

Картофель – 4, 7, 8

Редис – 4, 18, 24-28, 31

Морковь, свекла, пастернак – 7, 8

Редька, репа – 7, 8, 24-28, 31

Луковичные

Лук на зелень, шнит – 4, 7-11, 24, 25, 31

Лук порей, египетский, рокамболь и другие – 4, 9-13, 31

Овощи на стол и хранение

Томаты, физалис – 18, 26-28, 31

Сладкий, острый перец – 24-28

Огурцы – 18, 24-28

Брокколи, цветная капуста – 4, 12, 13, 24, 25, 31

Ранняя капуста – 24, 25, 31

Кале, пок-чой и другая листовая капуста – 7-11, 24, 25

Стебельный сельдерей – 4, 7, 8, 12, 13, 31

Кабачки, патиссоны, тыква – 18, 24, 25

Фасоль, горох, чечевица, нут – 24, 25

Подсолнечник – 19, 20, 24, 25

Мицелий – 1, 2, 18-31

Зелень и травы

Листовой салат – 7-11, 24, 25

Шпинат – 9-11, 18, 24, 25

Рукола, кресс, листовая горчица – 7-11, 18, 26-28

Мангольд и другие листовые овощи – 7-13

Укроп и фенхель – 12, 13, 31

Петрушка, кинза и сельдерей на листья – 7-11, 24, 25

Базилик, душица, розмарин, другие травы – 21-23, 26-28

Лекарственные и чайные культуры – 19-23, 26-28

Микрозелень – 4, 7-11

Ягодно-плодовый сад

Земляника и клубника – 14, 15

Груша, айва – 4, 24, 25, 31

Грецкий орех, фундук – 12-15, 24, 25

Калина, шиповник, рябина, облепиха – 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30

Боярышник – 9-11, 18-20, 26-28

Смородина – 4-8, 18-20, 26-28

Малина – 14, 15, 18, 26-28

Крыжовник и другие ягодники – 4, 18, 26-28, 31

Виноград – 1, 2, 24-30

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как летом прогнать из сада грызунов, которые вредят растениям.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.