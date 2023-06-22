Как выгнать грызунов из сада: проверенные способы

Грызуны – нежелательные гости на грядках и клумбах. Появление вредителей лучше предупредить, проведя профилактические мероприятия, однако если визиты полевок и кротов уже начались и даже участились, действовать нужно незамедлительно.

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Прежде всего следует очистить участок от сорняков, зарослей, сухой травы или хлама – то есть убрать все места, которые могут служить укрытиями. OBOZREVATEL собрал лучшие проверенные методы, благодаря которым грызуны забудут дорогу к вашему двору.

Если на участке растут деревья, эксперты рекомендуют обвязать их лапником, рубероидом, толем или стекловолокном. Можно использовать популярные растворы для побелки, в составе которых есть медный купорос и хозяйственное мыло.

Предлагаем универсальный рецепт:

В небольшом количестве горячей воды разведите 1,5 кг мыла и раздельно 150 г купороса. Полученные растворы медленно влейте в бочку, наполненную 10 л воды. Тщательно перемешивайте. Добавляем 200 г растительного масла, 1 кг негашеной извести и 300 г белой глины или мела.

Смесь по консистенции должна быть похожа на жидкую сметану. Важно использовать раствор сразу после приготовления. Это не только отвадит грызунов, но и защитит деревья от солнечных ожогов.

Осенью после сбора урожая стволы деревьев нужно обработать репеллентами.

Необходимые ингредиенты:

глина;

коровий навоз;

креолин;

вода.

Все ингредиенты следует смешать в равных пропорциях.

Также на грядке вокруг дерева можно рассыпать опилки или торфяную крошку, предварительно пропитав их 10%-ным раствором креолина (1 кг на 10 л воды).

Издавна также использовали канифоль. В одном литре денатурата следует развести 0,8 кг измельченной канифоли.

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