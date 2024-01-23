Посевной календарь на февраль: какую рассаду сеять и когда
Февраль непосредственно предшествует весне, и у огородников именно на этот месяц приходится начало активной подготовки к посевному сезону. В частности именно в этом месяце нужно начинать выращивать рассаду, чтобы к теплу она набрала достаточную силу.
Правильно спланировать огородные работы может помочь лунный посевной календарь. OBOZ.UA рассказывает, какие дни в феврале 2024 года будут удачными, а какие неудачными и для каких типов работ.
Культуры, которые пора сеять на рассаду
В феврале начинают закладывать в землю семена культур, которые долго дают ростки. Так у них будет достаточно времени, чтобы прорасти и окрепнуть. К таким культурам относятся:
- сладкий перец;
- позднеспелые помидоры;
- баклажаны;
- капуста;
- сельдерей;
- зелень;
- редис;
- лук.
Также последний зимний месяц подходит для проращивания семян цветов. Поэтому самое время позаботиться о контейнерах, почве и удобрениях для рассады.
Посевной календарь на февраль по дням
- 1 февраля – удачный день для подготовки семян к закладыванию в землю, укоренения, подкормки, полива растений, разрыхления почвы и посева цветов, зелени и редиса.
- 2-3 февраля – время сеять цветки, редис, разные виды зелени и подкармливать растения.
- 4-5 и 6 февраля до обеда – можно обрабатывать от вредителей и болезней.
- Вторая половина 6 февраля, 7 число и 8 до сумерек – пересадка растений, защита их от болезней и вредителей, высевания редиса и цветов.
- 8-9 февраля – профилактические опрыскивания от инфекций и вредителей.
- 10 февраля – день новой Луны, неблагоприятный день для огородных работ.
- 11 февраля и 12 число до сумерек – хорошее время, чтобы высевать овощи на рассаду, рыхлить землю, поливать растения.
- Вторая половина дня 12 февраля, 13 февраля и 14 число до сумерек – не стоит заниматься никакими работами.
- Вечер 14 февраля, 15-16 число – идеальное время для закладывания любых семян в землю.
- 17-18 февраля – стоит посеять ампельные и вьющиеся цветы, провести обрезку деревьев.
- 19-20 февраля, 21 число до сумерек – удачным будет замачивание семян и посев любых растений, а также полив.
- Вечер 21 февраля, 22-23 число – можно только проводить обработку от вредителей и рыхление почвы, для остальных работ время неудачное.
- 24 февраля – день полнолуния, неблагоприятное время для любой работы на земле.
- 25 февраля, 26 число до сумерек – перекапывание и рыхление земли, внесение удобрений, борьба с вредителями.
- Вечер 26 февраля, 27-28 число – хорошее время для любого посева.
- 29 февраля – день, удачный для замачивания и посева семян.
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