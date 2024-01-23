Посевной календарь на февраль: какую рассаду сеять и когда

Февраль непосредственно предшествует весне, и у огородников именно на этот месяц приходится начало активной подготовки к посевному сезону. В частности именно в этом месяце нужно начинать выращивать рассаду, чтобы к теплу она набрала достаточную силу.

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Правильно спланировать огородные работы может помочь лунный посевной календарь. OBOZ.UA рассказывает, какие дни в феврале 2024 года будут удачными, а какие неудачными и для каких типов работ.

Культуры, которые пора сеять на рассаду

В феврале начинают закладывать в землю семена культур, которые долго дают ростки. Так у них будет достаточно времени, чтобы прорасти и окрепнуть. К таким культурам относятся:

сладкий перец;

позднеспелые помидоры;

баклажаны;

капуста;

сельдерей;

зелень;

редис;

лук.

Также последний зимний месяц подходит для проращивания семян цветов. Поэтому самое время позаботиться о контейнерах, почве и удобрениях для рассады.

Посевной календарь на февраль по дням

1 февраля – удачный день для подготовки семян к закладыванию в землю, укоренения, подкормки, полива растений, разрыхления почвы и посева цветов, зелени и редиса.

2-3 февраля – время сеять цветки, редис, разные виды зелени и подкармливать растения.

4-5 и 6 февраля до обеда – можно обрабатывать от вредителей и болезней.

Вторая половина 6 февраля, 7 число и 8 до сумерек – пересадка растений, защита их от болезней и вредителей, высевания редиса и цветов.

8-9 февраля – профилактические опрыскивания от инфекций и вредителей.

10 февраля – день новой Луны, неблагоприятный день для огородных работ.

11 февраля и 12 число до сумерек – хорошее время, чтобы высевать овощи на рассаду, рыхлить землю, поливать растения.

Вторая половина дня 12 февраля, 13 февраля и 14 число до сумерек – не стоит заниматься никакими работами.

Вечер 14 февраля, 15-16 число – идеальное время для закладывания любых семян в землю.

17-18 февраля – стоит посеять ампельные и вьющиеся цветы, провести обрезку деревьев.

19-20 февраля, 21 число до сумерек – удачным будет замачивание семян и посев любых растений, а также полив.

Вечер 21 февраля, 22-23 число – можно только проводить обработку от вредителей и рыхление почвы, для остальных работ время неудачное.

24 февраля – день полнолуния, неблагоприятное время для любой работы на земле.

25 февраля, 26 число до сумерек – перекапывание и рыхление земли, внесение удобрений, борьба с вредителями.

Вечер 26 февраля, 27-28 число – хорошее время для любого посева.

29 февраля – день, удачный для замачивания и посева семян.

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