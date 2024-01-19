Когда рассаду помидоров пересаживают в теплицу: какая температура подходит

Хозяева уделяют особое внимание рассаде помидоров при выращивании. Это теплолюбивое растение, которое требует благоприятных условий, соответствующего места и температуры для крепких и здоровых саженцев, которые в будущем принесут сочные и полезные плоды.

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OBOZ.UA нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Перед пересадкой рассады в теплицу нужно внимательно изучить прогноз погоды, так как температура значительно влияет на будущее плодоношение.

Теплица

Это идеальное место для выращивания помидоров, здесь воздух и почва прогреваются гораздо быстрее. Важно подобрать подходящий момент для пересадки.

Температура воздуха внутри теплицы днем должна быть не ниже 18-20 градусов по Цельсию, а ночью – не ниже 8 градусов по Цельсию. Это главное условие для роста и развития саженцев.

Земля

Приступать к огородным работам в теплице нужно только тогда, когда почва прогреется до 12-14 градусов Цельсия. Если температура опустится до +5 градусов и ниже, рассада замерзнет и погибнет, и все ваши усилия будут напрасными.

Следуйте простым советам, чтобы получить хороший и обильный урожай. Даже мелочи могут негативно повлиять на рост и развитие саженцев.

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