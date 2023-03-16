Как упростить процесс выращивания рассады: доступный трюк

Поиск подходящего грунта для высева рассады весной – одна из ключевых задач любителей огородничества. Однако ее можно решить достаточно простым и нестандартным способом. Семена могут хорошо прорасти на туалетной бумаге или бумажных полотенцах.

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OBOZREVATEL выяснил, как работает этот способ. И как им воспользоваться, чтобы получить самые здоровые и жизнеспособные ростки.

В чем преимущества бумажного субстрата

Считается, что обычная почва способна дать семенам больше пищи для прорастания, но на самом деле семена имеют весь необходимый для этого запас веществ. Зато бумага достаточно мягкая, чтобы молодые корешки хорошо прорастали сквозь нее, не запутывались и не ломались.

Эксперты также говорят, что это хороший субстрат для проращивания семян в северных регионах, где весна приходит позже. На мягкой бумаге хорошо прорастают такие культуры как:

огурцы;

сладкий перец;

петрушка;

морковь;

кабачки;

помидоры;

базилик;

баклажаны;

тыква;

салатная зелень;

и тому подобное.

В бумаге хорошо пускают корешки и цветы. Зато медленно растущие овощи и зелень нуждаются в значительном количестве тепла на первом этапе жизни, поэтому для них этот способ подойдет плохо

Как выращивать рассаду на бумаге с помощью пластиковой бутылки

В качестве емкости для рассады при выращивании на бумаге можно использовать обычную пластиковую бутылку. Она поможет сохранить больше жидкости и реже поливать рассаду. Вымытую бутылку надо разрезать пополам вдоль, а в полученную половину уложить несколько слоев туалетной бумаги или бумажных полотенец. Чтобы смочить этот субстрат, его достаточно будет несколько раз опрыскать из пульверизатора. Далее семена необходимо выложить на бумагу, слегка вдавив их в поверхность.

Чтобы создать эффект парника, бутылку нужно поместить в пластиковый пакет. Жидкость, испаряющаяся из бумаги, будет задерживаться внутри и снова будет увлажнять рассаду. Также это поможет уберечь ростки от вытягивания вверх. Вместо этого они будут формировать прочную и разветвленную корневую систему.

Как выращивать рассаду на бумаге в стакане

Если разрезать бутылку поперек или взять стакан, можно сделать другой тип мини-парника для рассады. Но в этом случае понадобится еще и пищевая пленка. Для этого необходимо отрезать длинный кусок полиэтиленовой пленки в ширину 10 см и аналогичный по длине кусок бумаги. Бумагу нужно выложить на слой пленки, хорошо оросить из пульверизатора, а затем равномерно выложить на него семена. При этом отступ от края должен быть примерно 1 см, а сами семена размещаться на расстоянии 2-3 друг от друга.

Когда все семена будут выложены, их нужно покрыть слоем смоченной бумаги, а сверху уложить еще одну пленку. Дальше все скручивается в неплотный рулон такого диаметра, чтобы он легко входил в стакан. Этот рулон вставляется в емкость на ребро. Семена при этом должны располагаться ближе к верху емкости. Далее на ее дно нужно налить 2-3 сантиметра воды и поставить все в теплое место. Все, что останется, это проверять наличие воды и подливать ее при необходимости.

Когда вы увидите, что на появившихся из такого рулона ростках сформировались два листка, их можно будет рассаживать в отдельные емкости. Пикирование при этом можно производить вместе с бумагой, не снимая ее с корешков молодых растений. Со временем она полностью поглощается землей.

Как подкармливать рассаду на бумаге

Все же нехватка питательных веществ в бумаге сказывается, поэтому ростки необходимо будет время от времени подкармливать удобрениями для рассады. Как только молодые растения сойдут и выпустят первый лист, их можно подлить специальным минеральным комплексом. Но дозу нужно брать половину от предложенной. Удобрение нужно растворить в воде и полить им бумагу.

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