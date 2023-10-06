Посадите уже в октябре: четыре холодостойких цветка для яркого осеннего цветения

Для опытных садоводов октябрь – еще не время отдыха. Основные работы завершены, однако следует позаботиться о подготовке растений к длительным холодам.

Прохладные осенние дни можно использовать с пользой. К примеру, понижение температуры и начало сезона дождей означают, что наступил идеальный период для посадки некоторых холодостойких растений. Издание Express рассказало, какие долговечные и выносливые цветы можно посадить в октябре.

Цветы в октябре

Осень – это сезон сбора урожая, но есть много растений, которые могут процветать даже в холодную погоду и поддерживать сад красивым и красочным в течение зимних месяцев.

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Луковицы, цветущие весной, следует высаживать уже сейчас, пока почва еще теплая и растение имеет время, чтобы развить крепкие корни до первых заморозков. Большинство классических весенних цветов можно сажать в первые недели октября, за исключением луковиц тюльпанов, которые лучше высаживать в ноябре или позже, в зависимости от температурных показателей, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Как правило, для луковичных цветов требуется хорошо дренированная почва и солнечные грядки.

Гиацинты

Гиацинты – красочные цветы, которые известны своим сладким ароматом. За ними, как правило, достаточно легко ухаживать. Гиацинты прекрасно цветут весной, нуждаясь в солнце и хорошо дренированной почве.

Их следует высаживать осенью – с сентября по октябрь, поскольку луковицы нуждаются в низких зимних температурах, чтобы прервать период покоя. Гиацинты нужно сажать достаточно глубоко в почву. Эти цветы нуждаются в не менее шести часах солнечного света в день, поэтому лучше всего их разместить на солнце или в полутени.

Крокусы

Крокусы – это маленькие цветы фиолетового, желтого и белого цвета, которые украсят сад как весной, так и осенью. Они являются крайне необходимым источником нектара и пыльцы для насекомых в холодную погоду.

Крокусы довольно неприхотливы в уходе. Их можно сажать с сентября по ноябрь, если разрешают погодные условия. Сажают крокусы на глубину примерно 10 см, они предпочитают хорошо дренированную почву. Большинство сортов крокусов нужно высаживать на солнечном и открытом участке сада.

Нарциссы

Нарциссы – ярко-желтые цветы, классические весенние растения, которые будут расти в саду долгие годы без особого внимания. Нарциссы достаточно универсальны и растут в широком диапазоне типов почв, но всегда предпочитают солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Нарциссы обычно высаживают группами, и они идеально подходят для садовых бордюров.

Аллиумы

Аллиумы имеют длительный период цветения. Эти цветы являются популярными опылителями, их особенно любят пчелы. Лучшее время для посадки аллиумов – начало осени или первая половина октября. Эти цветы выращивают на солнечном участке сада, но большинство сортов также хорошо переносят полутень. Их лучше высаживать у стены или забора, чтобы немного оградить от сильных зимних ветров.

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