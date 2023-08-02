Цветут чуть ли не под снегом: назван многолетник, который станет украшением осеннего сада

Когда осенью природа постепенно начинает засыпать, нам так не хватает летних цветов. Вернуть воспоминание о лете может одно многолетнее растение, которое будет хорошо чувствовать себя на клумбе и цвести вплоть до первого снега.

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Как выяснил OBOZREVATEL, опытные садоводы рекомендуют украшать сады и парки хризантемами. Период цветения растения длится с июля до позднего ноября. При этом оно неприхотливо к погодным условиям, хорошо себя чувствует даже в пятиградусный мороз, цветы не увядают даже под первым снегом, а перезимовать куст способен без накрытия. То есть, хризантема является идеальным выбором для осеннего сада.

К достоинствам растения относят также большое разнообразие оттенков и форм цветов. Можно выбрать более крупный или более мелкий сорт белого, розового, желтого, фиолетового цвета или различных оттенков красного.

Чтобы не ошибиться с выбором растения, лучше покупать хризантему для высадки в проверенном питомнике. При этом важно помнить, что кусты, выращенные в горшках, вряд ли приживутся в открытом грунте.

Место для куста хризантемы нужно выбирать такое, где растение получит как можно больше солнца. При этом на участке с близкими к поверхности грунтовыми водами цветок не приживется – чрезмерная влажность ему не подходит.

Хризантемы любят хорошо проницаемую для воздуха и воды почву, например суглинок. Поэтому тяжелую землю лучше смешать с песком. Песок (речной) также насыпают на дно ямы, в которую сажают цветок. Он будет выполнять роль дренажа. Сам куст опускают в яму вместе с комом земли, в которой он рос. После высадки растение хорошо будет замульчировать хвоей.

Высаживать кусты хризантем лучше всего в конце весны. Высаженные осенью растения могут плохо перенести зиму.

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