Порывистый ветер принесет тепло, но лучше остаться дома: в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на субботу. Карта

В субботу, 18 февраля, погода в Украине будет облачной и ветреной. По всей территории страны ожидаются осадки, в северо-восточных областях будет идти снег, а в других регионах дождь.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, в западных областях синоптики прогнозируют дождь, при этом на Закарпатье будут значительные осадки, а в Карпатах выпадет снег.

На остальной территории Украины сегодня мокрый снег и дождь, а в северо-восточных областях может выпасть немало снега.

На западе страны температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем потеплеет до 4-9 градусов. В Карпатах ночью и днем будет около нуля.

В восточных областях и на Сумщине холоднее всего: ночью 7-12 градусов мороза, днем около нуля. На остальной территории Украины ночью от 2 тепла до 3 градусов мороза, днем 4-9 градусов с отметкой "плюс".

На Левобережье и в Карпатах, а ночью по всей Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица, сказано в прогнозе.

В Киевской области тоже будет облачно, ночью ожидается умеренный мокрый снег, который днем перейдет в небольшой дождь. На дорогах может образоваться гололедица. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем будет 4-9 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +6...+8 градусов.

Синоптики также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по всей стране из-за снега и порывистого ветра. Такие погодные условия могут послужить причиной ухудшения движения транспорта.

"18 февраля в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на Закарпатье значительный дождь, в Карпатах и в северо-восточных областях значительный снег (I уровень опасности, желтый), на высокогорье Карпат порывы ветра 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – говорят в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко говорит, что 18 февраля погода в Украине будет сложной. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, а также пронизывающий ветер. Опаснее всего будет в Карпатах, поэтому лучше эти сутки пересидеть дома.

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