Снег, дождь и сильный ветер: синоптикиня предупредила о сложной погоде и назвала, где будет опаснее всего. Карта

В субботу, 18 февраля, погода в Украине будет сложной. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, а также сильный ветер. Опаснее всего будет в Карпатах, поэтому лучше эти сутки пересидеть дома.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на дорогах.

"18 февраля ожидаются сильные дожди – в западных областях, сильный снег – в Карпатах (в горах очень осторожно, лучше пересидеть дома), сильный мокрый снег – на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине. В целом повсюду в Украине – мокрый снег и дождь, преимущественно умеренные осадки", – сообщила синоптик.

Также она предупредила водителей, что из-за налипания мокрого снега на дорогах будет "черти что".

"Ненастье будет усиливать сильный западный и юго-западный ветер. Порывы в Украине будут везде достигать 15-20 и более метров в секунду. В Карпатах – очень сильный ветер. Температура воздуха также не будет держать синоптиков в тонусе. В большинстве областей Украины ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, на западе – от 2 до 6 градусов тепла, днем в субботу предполагается от 4 до 8 градусов тепла, в западных областях и на юге – от 6 до 12 градусов тепла, в восточной части – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – сообщила Наталья Диденко.

В Киеве, по ее данным, также ожидается сложная погода – сильный ветер со штормовыми порывами до 20 метров в секунду.

"Очень тщательно обращайте внимание на старые деревья, места парковки, не стойте долго под домами, откуда ветер может сдвигать остатки льда или мокрого снега. Ночью и утром в Киеве будет лепить мокрый снег, днем осадки будут слабеть, переходить в незначительный дождь, постепенно прекратятся. Температура в столице днем будет достигать +7 градусов", – спрогнозировала синоптик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики предупредили об усложнении погодных условий в выходные 18-19 февраля. В частности, в субботу, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и сильный порывистый ветер.

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