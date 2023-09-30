Порадуют урожаем к зиме: какие растения следует посадить до конца сентября

Сентябрь – это прекрасное время, чтобы посадить растения и овощи, которые не требуют особого ухода в выращивании. Хозяева еще смогут насладиться свежими плодами и зеленью до наступления холодов.

Издание Express опубликовало список растений, которые можно посадить уже сейчас. Эти культуры быстро развиваются и успеют созреть до заморозков.

Шпинат

Это холодостойкое растение, которое насыщено минеральными веществами. Сделайте небольшие грядки и посейте семена. Регулярно увлажняйте почву, если погода будет сухой. Вы сможете сорвать уже первые листики через 40-45 дней.

Озимый чеснок

Овощ необходимо успеть посадить за 5-6 недель до прихода холодов. Хорошо полейте почву, если она сухая, сделайте грядки или выкопайте небольшие ямки и посадите чеснок. Также можно удобрить ямки перегноем, чтобы обеспечить овощ питательными веществами. Но собрать урожай можно уже будет в июле.

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Салат-латук

Это идеальное время для посадки этого салата, потому что в жаркое время года он быстро растет и горчит, а невысокая температура не испортит вкус. Собирать урожай можно уже через 35-40 дней.

Руколла

Культура хорошо переносит заморозки, но ее лучше успеть посадить до конца сентября. Выбирайте освещенные участки и избегайте чрезмерного увлажнения. Листья можно уже срывать на 25-30 день.

Редис

Корнеплод быстро развивается и растет, поэтому собирать урожай можно через 15-20 дней. В нем будет меньше влаги и горечи, чем у редиса, выращенного весной.

Петрушка, укроп, базилик

Такие пряные травы всегда пригодятся на кухне. Они быстро растут и срывать зеленые листики уже можно через 20-40 дней.

Помидоры, перец и огурцы не стоит высаживать в сентябре. Эти овощи любят тепло и свет и могут не пережить низкие температуры.

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