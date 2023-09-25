Как узнать, что самое время убрать свеклу с огорода: 4 признака, которые не подведут

Из всех огородных культур труднее всего определить степень спелости у корнеплодов. Они растут в земле и понять, готов ли урожай к сбору, можно только по косвенным признакам. В то время как несвоевременная уборка может так же негативно повлиять на такие овощи, как и на любые другие. Они могут подмерзнуть, а это приведет к дальнейшему загниванию плодов.

OBOZREVATEL собрал рекомендации опытных огородников, как определить, когда к уборке готов урожай свеклы. В этом помогут четыре признака. Если все они присутствуют на растениях, пора выкапывать корнеплоды и готовить к хранению.

Состояние нижних листьев

Одним из первых признаков спелости свеклы является состояние нижних листьев растения. Если они пожелтели и начали подсыхать, плод созрел и готов к сбору.

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Свекла выпятилась из земли

Когда корнеплоды становятся достаточно большими, их верхняя часть начинает выпячиваться из земли. Если вы видите верхушку овоща над уровнем почвы, пора планировать день для уборки урожая.

Кожица стала плотной

Если появление свеклы над почвой все еще вызывает у вас некоторые сомнения, прощупайте состояние кожицы плодов. Если она стала плотной и ее нелегко повредить, поковыряв ногтем, это является прямым признаком спелости плодов.

Прошло достаточно времени

Опытные огородники заносят в специальный календарь даты высевания и прорастания разных культур не просто так. По этим данным можно высчитать, достаточно ли времени прошло, чтобы плоды успели созреть. Для ранних сортов свеклы этот период составляет от 80 до 100 дней, для поздних – 100-130 дней с момента появления первых всходов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно собирать и хранить спелую свеклу.

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