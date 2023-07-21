Испытайте себя: головоломка по мотивам 'Барби', которую решат только самые умные

Барби-тренд набирает обороты в связи с выходом в прокат одноименного фильма. В топе – розовая одежда, яркий макияж, стильные шляпки и даже Барби-головоломки.

Видео дня

В сети очень популярен интересный визуальный тест, который поможет проверить наблюдательность и концентрацию. Выделите несколько секунд для небольшой, но полезной тренировки мозга.

Задание

В честь премьеры "Барби" издание Daily Express разработало тематическую головоломку. Среди большого количества B (Barbie) на розовом фоне нужно найти скрытую букву D.

Специалисты говорят, что подобные тесты снижают вероятность развития нейродегенеративных болезней, в том числе и деменции. Существует мнение, что такие задачи могут определить уровень умственных способностей, но все же для тщательного анализа следует использовать профессиональные тесты IQ.

Визуальные тесты – просто веселая и познавательная возможность, чтобы отвлечься от обыденных дел. Они не требуют логического мышления или сложных математических подсчетов.

Удалось ли вам заметить странную букву менее чем за пять секунд?

Итак, ответ: большая D была в третьем ряду.

Кстати, на основе сюрреалистических картин известного украинского художника психологи разработали тест, который может раскрыть секретные слабости.

Раньше OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку для людей с идеальным зрением: нужно найти собаку.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads , чтобы быть в курсе последних событий.