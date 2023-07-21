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Испытайте себя: головоломка по мотивам "Барби", которую решат только самые умные

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
369
Испытайте себя: головоломка по мотивам 'Барби', которую решат только самые умные

Барби-тренд набирает обороты в связи с выходом в прокат одноименного фильма. В топе – розовая одежда, яркий макияж, стильные шляпки и даже Барби-головоломки.

Видео дня

В сети очень популярен интересный визуальный тест, который поможет проверить наблюдательность и концентрацию. Выделите несколько секунд для небольшой, но полезной тренировки мозга.

Задание

В честь премьеры "Барби" издание Daily Express разработало тематическую головоломку. Среди большого количества B (Barbie) на розовом фоне нужно найти скрытую букву D.

Испытайте себя: головоломка по мотивам "Барби", которую решат только самые умные

Специалисты говорят, что подобные тесты снижают вероятность развития нейродегенеративных болезней, в том числе и деменции. Существует мнение, что такие задачи могут определить уровень умственных способностей, но все же для тщательного анализа следует использовать профессиональные тесты IQ.

Визуальные тесты – просто веселая и познавательная возможность, чтобы отвлечься от обыденных дел. Они не требуют логического мышления или сложных математических подсчетов.

Удалось ли вам заметить странную букву менее чем за пять секунд?

Итак, ответ: большая D была в третьем ряду.

Испытайте себя: головоломка по мотивам "Барби", которую решат только самые умные

Кстати, на основе сюрреалистических картин известного украинского художника психологи разработали тест, который может раскрыть секретные слабости.

Раньше OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку для людей с идеальным зрением: нужно найти собаку.

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