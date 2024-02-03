Популярный овощ спасет вашу герань: цветов будет очень много

Пеларгония, также известная как герань – это популярное и довольно неприхотливое растение. Пеларгонии создают идеальные клумбы, украшают бордюры в саду и помогают заполнить промежутки благодаря своей компактной форме.

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Герань не нуждается в постоянном поливе летом и хорошо растет в дренированной почве. Но чтобы растение радовало длительным цветением, стоит позаботиться об удобрении. Какой популярный овощ станет идеальной подкормкой для пеларгоний, рассказало издание House Digest.

Удобрение для цветов

Обычный картофель – одно из лучших удобрений, которое пригодится для активации роста цветов. Ее можно даже использовать в качестве прямого источника питания.

Чтобы сделать самодельное натуральное удобрение для полива растений и стимулирование роста следует придерживаться простой инструкции:

Очистите вымытый картофель, замочите кожуру в емкости с водой и плотно закройте крышкой. Удобрение должно настояться минимум три дня. Жидкость нужно ежедневно помешивать. Процедите жидкость и вылейте ее на почву вокруг герани. Важная оговорка: запах у этой настойки будет довольно специфический, поэтому комнатные растения таким удобрением лучше не поливать.

Также можно добавить картофельные очистки к компосту и использовать удобрение как питательную мульчу на клумбах.

Почему это удобрение эффективно

Опытные садоводы издавна используют кожуру картофеля для приготовления домашнего компоста и удобрения по нескольким весомым причинам. Во-первых, использование ее как природного удобрения – отличный способ сократить пищевые отходы и доступный способ удобрить сад. Во-вторых, картофельные очистки богаты питательными веществами, включая магний и фосфор. Картофель особенно ценен содержанием калия, что активирует ферменты для выработки белков и сахара, и способствует улучшению роста растений.

Однако следует помнить, что калий часто используется для увеличения щелочного содержания почвы, тогда как пеларгония предпочитает кислый грунт. Избыток калия также препятствует усвоению магния, который помогает сохранить листья зелеными и здоровыми. Кроме того, магний улучшает усвоение азота, фосфора и серы.

Специалисты отмечают, что для приготовления любого домашнего жидкого удобрения дождевая вода всегда лучший выбор, чем вода из-под крана, поскольку она содержит природные микроорганизмы, которые помогают в процессе брожения, и не имеет в составе химикатов. Дождевая вода содержит биодоступную форму нитратов, что значит более легкое усвоение. Нитраты являются важным природным макроэлементом для здорового роста растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро спасти комнатную пеларгонию, если цветок вдруг увял.

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