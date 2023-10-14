Популярное растение спасет ваш дом от тараканов: отпугнет и других вредителей

Тараканы – вредные создания, ведь они являются переносчиками многих тяжелых заболеваний. . Они часто шарят в антисанитарных местах, собирая болезнетворные микроорганизмы, которые затем могут перенести на пищу, посуду и другие поверхности в доме. Избавиться от вредителей в доме очень трудно, иногда насекомые "посещают" снова даже после того, как помещение обработают химикатами.

Однако есть очень простой, хоть и малоизвестный лайфхак, что поможет быстро избавиться от тараканов. Какое растение спасет дом и отпугнет вредителей, рассказало издание House Digest.

Природное средство от тараканов

Освежающий аромат мяты чрезвычайно эффективно действует на вредителей, делая растение отличным природным репеллентом.

Тараканы не только несут вред здоровью. Они не стесняются грызть книги, обои и другую бумажную продукцию. Эффективность мяты не ограничивается отпугиванием тараканов. Это универсальное растение, которое также оградит дом от жуков, блох и многих других вредителей.

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Мята способна отпугивать насекомых, ведь содержит эфирные масла, в составе которых есть ментол, известный инсектицидным свойствам. Эти природные соединения выделяют сильные запахи, улавливаемые обонятельными рецепторами вредителей. Для тараканов эти соединения являются не просто неприятными запахами – они нарушают нервную систему, делая любое место, наполненное запахом мяты, крайне непривлекательным. Этот механизм обеспечивает дополнительный уровень защиты, отгоняя вредителей от вашего дома.

Эффективные способы использования мяты

Если вам посчастливилось иметь сад или даже крошечный участок открытого пространства, подумайте о посадке мяты. А если вы живете в квартире без двора, просто посадите растение в горшках в зонах высокого риска. Для дополнительной защиты можно приобрести несколько зрелых растений с сильным ароматом и поставить горшки в комнатах.

Можно создать репеллент своими руками. Вам понадобится 250 мл воды и 15 капель эфирного масла мяты. Налейте раствор в бутылку с пульверизатором и обработайте пораженные поверхности. Обратите внимание на плинтусы, места под раковинами, углы ванной и кухни.

Если вы не любитель спреев, попробуйте лайфхак со смоченными в растворе ватными шариками. Чтобы сделать их более эффективными, поместите шарики в небольшие баночки или контейнеры с перфорированными крышками. Таким образом, аромат будет распространяться в течение более продолжительного времени без быстрого высыхания ватных шариков.

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