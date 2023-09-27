Популярная супереда поможет подготовить розы к зиме: что нужно сделать до первых заморозков

Осень – это пора не только сбора урожая, но и подготовки растений к первым заморозкам. Кусты роз нужно подкормить и создать благоприятные условия для зимовки.

OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим. Вам понадобится натуральный ингредиент, который убережет растение от изменения погодных условий.

Хозяева должны вносить удобрения примерно за 6-8 недель до начала первых заморозков, чтобы избежать повреждения саженцев.

Так, вы не только защитите розы от похолодания, но и сможете остановить рост сорняков вокруг кустов.

Люцерна

Это наиболее распространенное органическое удобрение и способ мульчирования среди садоводов. Люцерна имеет особое вещество, которое придает блеск вашим цветам, а также наполняет почву азотом, кальцием, железом, магнием и фосфором, что способствует обильному цветению.

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Вы можете использовать как сено из люцерны, так и купить ее в различных видах. Это может быть как пищевая добавка в виде таблеток, гранул, экстракта или смеси. К примеру, гранулы можно замочить в ведре воды и оставить на пару часов, чтобы они стали мягкими. Далее все тщательно размешайте и полейте кусты.

Сено из люцерны используйте для мульчирования. Обильно посыпьте траву вокруг корней, после того как полили розы. Такой способ защитит растение от заморозков, наполнит питательными веществами почву и сохранит влажность.

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