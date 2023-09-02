Популярная оптическая иллюзия покажет, какой вы в любви: пройдите тест

Оптические иллюзии как форма быстрого психологического теста, приобретают популярность в интернете. Они помогают раскрыть особенности восприятия, которые могут указывать на некоторые черты личности.

Видео дня

Такие тесты публикует в TikTok блогерка Миа Илинь. Недавно она поделилась картинкой, которая поможет определить вашу личную стратегию в романтических отношениях. Укажет уровень уверенности или застенчивости, когда дело касается личной жизни.

Для того чтобы воспользоваться тестом, достаточно просто взглянуть на картинку ниже. И определить, за что первым вы зацепились взглядом – за губы или за глаз. Это покажет, в частности, как вы реагируете на конфликтные и сложные ситуации в отношениях.

Губы

Если вы относитесь к когорте тех, кто первым обратил внимание на губы, скорее всего вас можно назвать одиночкой. Ваш подход к отношениям скорее практичен. А еще вы хорошо понимаете, когда с вами кто-то неискренний.

Вам нравится контролировать свой выбор и решать все самостоятельно. Вы всегда знаете, чего хотите и вас не подкупить банальным комплиментом. Тем не менее, вам небезразлично, что о вас думают близкие люди и вы стараетесь отдавать как можно больше как в профессиональной, так и в личной жизни. Вы хорошо воспринимаете критику, хотя цените более мягкий подход. Чего вы действительно боитесь, так что о вас подумают, что вы не слишком умный человек.

Глаз

Вы первым заметили глаз – это значит, что вам нужно больше верить в себя. В отношениях вы часто чувствуете себя неуверенно. Внешне вы производите впечатление счастливого человека, но внутри вас царит смятение. Когда дело доходит до отношений, вы уделяете большое внимание желаниям и хобби своего партнера, цените их.

Тем не менее, вы хорошо знаете, чего вы хотите от общения. И умеете уходить от партнера, который вам не подходит или представляет для вас опасность – изменяет или нарушает ваши личные границы, например. Вас действительно задківкт такое отношение и может вас глубоко ранить. Поэтому долго терпеть подобное вы не склонны.

Ранее OBOZREVATEL публиковал тест с оптической иллюзией, который укажет на уровень уверенности в себе и склонности следовать правилам.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.