Насколько вы мятежны: покажет простая оптическая иллюзия

Оптические иллюзии, которые можно встретить в интернете могут не только развлекать и тренировать мозг. Некоторые любители подобных развлечений говорят, что с их помощью можно определять отдельные черты характера.

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Именно такую иллюзию показала в своем TikTok Миа Илинь – блогерка, собирающая подобные картинки и удивляющая своим точным анализом подписчиков. На этот раз она продемонстрировала изображение, которое может определить уровень уверенности в себе и склонности следовать правилам.

Чтобы пройти тест, необходимо бросить быстрый взгляд на картинку, опубликованную ниже. Первое, что вы увидите, расскажет о вашем характере, утверждает Илинь.

Часть зрителей первыми замечают пейзаж с деревьями. Другим поначалу бросается в глаз профиль женщины. От этого и зависит расшифровка теста.

Те, кто видят деревья, склонны жестко соблюдать установленные правила. Они внимательно прислушиваются к голосу совести и склонны жертвовать собственными интересами в угоду другим людям, хотя в глубине души мечтают не быть такими мягкими.

Люди, которые первыми замечают женский профиль, страдают от заниженной самооценки. А также склонны завязывать не очень здоровые отношения, ведь подсознательно верят, что именно этого и заслуживают. Таким людям нужно больше любить и ценить себя, чтобы улучшить свою жизнь, утверждает Илинь.

Вместе с тем психологи призывают не воспринимать подобные иллюзии как точный диагностический инструмент. Да, они помогают глубже раскрыть себя и их можно использовать при работе над собой, но полноценного сеанса у психолога они не заменят.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, помогающую определить уровень решительности и стрессоустойчивости.

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