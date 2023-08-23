Понадобится всем родителям: как отчистить пятна мочи на матрасе

Все родители знают, что к утру могут найти в детской кроватке неприятный сюрприз. Малыш, еще не научившийся хорошо удерживать мочу, может намочить свой матрас. До определенного возраста переживать из-за этого не стоит. А вот принимать меры, чтобы избавиться от пятна, нужно сразу.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как сделать это быстро и без применения бытовой химии. Ведь для детской постели нужны только мягкие, натуральные и наиболее экологичные средства.

Почему пятна мочи нужно чистить сразу

Свежие следы мочи еще не обладают характерным запахом. Он появляется со временем под действием воздуха и бактерий, разлагающих мочевину, из-за чего выделяется определенное количество аммиака. Поэтому пятно нужно удалять как можно быстрее во избежание появления этой проблемы. Также быстрая уборка поможет избежать появления желтых следов на матрасе. Так что эксперты советуют не медлить, даже если вы заметили проблему глубокой ночью.

Как правильно убирать мочу

Начните с того, что соберите всю возможную жидкость с помощью бумажных салфеток или чистого полотенца. Этого этапа будет достаточно, если ребенок замочил кровать ночью. К основной уборке можно будет перейти уже утром.

Чтобы убрать следы пятна, можно использовать смесь белого уксуса и горячей воды в соотношении 1:3. Кислотность такого средства будет достаточной, чтобы смыть следы и нейтрализовать запахи. Нанесите эту жидкость на матрас с помощью ватных дисков или разбрызгайте из пульверизатора. Дайте средству высохнуть и проветрите матрас, чтобы не оставался запах уксуса.

Хорошо справится со следами мочи и пищевая сода. Ее можно использовать, когда пятно еще влажное. Тогда она впитает также остатки жидкости. Посыпьте сухой содой пятно, оставьте на несколько часов, затем соберите ее пылесосом.

Совершенно без какой-либо химии поможет справиться с пятном бытовой пароочиститель. Обработайте им загрязненное место и дайте ему высохнуть. Также паром можно обдавать матрас после использования любых моющих средств – и фабричных, и домашних.

Со стойкими пятнами поможет справиться нашатырный спирт. Разведите в стакане теплой воды каплю средства для посуды и столовую ложку нашатыря. Смочите тряпку или губку в этом растворе и осторожно протрите пятно на матрасе. Оставьте смесь действовать на 10 минут, затем промойте участок влажной губкой.

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