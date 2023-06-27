Как почистить вытяжку на кухне: подробная инструкция

Вытяжка часто засоряется из-за выделения жира при приготовлении пищи. Без регулярной очистки прибор может выйти из строя и перестать выполнять свои функции.

Видео дня

Быстро отмыть вытяжку помогут подручные средства: уксус, сода или жидкость для мытья посуды. Как почистить вытяжку на кухне от грязи и жира, рассказало издание Sante Plus.

Как очистить фильтры кухонной вытяжки

Для эффективной очистки вам понадобятся:

губка;

сухая ткань;

защитные перчатки;

зубная щетка;

белый уксус;

пищевая сода;

жидкость для мытья посуды.

В первую очередь снимите фильтры. Затем смешайте в емкости горячую воду с одной столовой ложкой жидкости для мытья посуды и стаканом белого уксуса. Замочите фильтры и оставьте на ночь. Утром с помощью старой зубной щетки тщательно прочистите решетки.

Дополнительный совет: чтобы избавиться от налета, можно приготовить пасту из пищевой соды. Благодаря своему абразивному действию этот порошок очень эффективно устраняет остатки жира на фильтре.

Как очистить очень грязные решетки

Всего три шага обеспечат действенную очистку даже самых грязных решеток.

Смешайте кипяток с чашкой белого уксуса. Замочите решетку в воде с уксусом и оставьте на несколько часов. Потрите решетки, чтобы удалить остатки и следы жира, прополощите их под проточной водой и высушите с помощью тряпки.

Как обезжирить поверхность вытяжки из нержавеющей стали

Нанесите средство для мытья посуды непосредственно на поверхность. Возьмите зубную щетку и осторожно удалите липкие остатки. Обратите внимание, что жесткая губка или проволочная щетка могут поцарапать поверхность из нержавеющей стали. Избегайте резкого трения. В конце протрите вытяжку чистой мягкой тканью.

Кстати, для того чтобы хорошо отмыть жир из фильтра, эксперты советуют использовать хозяйственное мыло. Для большей эффективности в мыльный раствор добавляют также несколько столовых ложек соды. Этим методом часто пользовались наши бабушки, для которых хозяйственное мыло было спасительным средством от тяжелых загрязнений. Подробнее о лайфхаке – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как очистить все поверхности духовки с помощью трех ингредиентов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.