Поможет всего одна подкормка: как рекордно увеличить урожай клубники

Период цветения и закладывания завязи – ключевой момент для будущего урожая. Поэтому правильная подкормка в этот момент так важна. Например, хорошее домашнее удобрение для клубники позволит оживить чахлые кустики этого растения и в результате увеличить количество собранных ягод до рекордного.

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OBOZREVATEL узнал рецепт такого удобрения. Для него понадобятся простые ингредиенты, которые можно приобрести в любой аптеке.

Чтобы приготовить его понадобятся:

борная кислота – 0,5 чайной ложки;

марганцовка – 0,5 чайной ложки;

йод – 13-15 капель;

нашатырный спирт – 2-3 столовых ложки;

вода.

Для начала необходимо нагреть примерно треть ведра воды. В нее добавляют борную кислоту и марганцовку и тщательно перемешивают. Йод в этом рецепте опциональный, но клубника любит и это вещество тоже. После добавления йода жидкость снова аккуратно перемешивают. Последним в состав раствора вводят нашатырный спирт, размешивают и удобрение считается готовым.

Вносить жидкое удобрение нужно под корень. На один кустик понадобится примерно 300-400 мл жидкости.

От такой смеси клубника получит все необходимые ей питательные вещества. Это позволит реанимировать даже увядшие растения, а также придаст им силы на формирование обильной завязи и крупных сладких ягод.

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