Поможет всего одна подкормка: как рекордно увеличить урожай клубники
Период цветения и закладывания завязи – ключевой момент для будущего урожая. Поэтому правильная подкормка в этот момент так важна. Например, хорошее домашнее удобрение для клубники позволит оживить чахлые кустики этого растения и в результате увеличить количество собранных ягод до рекордного.
OBOZREVATEL узнал рецепт такого удобрения. Для него понадобятся простые ингредиенты, которые можно приобрести в любой аптеке.
Чтобы приготовить его понадобятся:
- борная кислота – 0,5 чайной ложки;
- марганцовка – 0,5 чайной ложки;
- йод – 13-15 капель;
- нашатырный спирт – 2-3 столовых ложки;
- вода.
Для начала необходимо нагреть примерно треть ведра воды. В нее добавляют борную кислоту и марганцовку и тщательно перемешивают. Йод в этом рецепте опциональный, но клубника любит и это вещество тоже. После добавления йода жидкость снова аккуратно перемешивают. Последним в состав раствора вводят нашатырный спирт, размешивают и удобрение считается готовым.
Вносить жидкое удобрение нужно под корень. На один кустик понадобится примерно 300-400 мл жидкости.
От такой смеси клубника получит все необходимые ей питательные вещества. Это позволит реанимировать даже увядшие растения, а также придаст им силы на формирование обильной завязи и крупных сладких ягод.
Ранее OBOZREVATEL объяснял, как выращивать клубнику так, чтобы она не была мелкой и кислой.
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