Поможет определить истинную сущность человека: поразительная оптическая иллюзия

Визуальные тесты помогают психологам в типологизации личностей. Тест Роршаха, например, с помощью чернильных пятен может определить, готовы ли вы идти вперед к успеху или до сих пор не можете исцелиться от прошлых ран. Оптические иллюзии используются, для выявления особенностей процессов мышления человека и оценить его эмоциональное состояние.

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В сети набирает популярность интересный тест. Нужно только посмотреть на изображение и сразу сказать, что вы увидели первым?

Новый тест личности может определить, насколько решительны вы от природы и как вы реагируете на изменения в жизни. Оптическую иллюзию создала Мия Илинь, поклонница психологических тестов, почти полмиллиона подписчиков в TikTok.

Если вы увидели кричащего человека

Ваше аналитическое глубокое мышление позволяет вам искать и находить истинную сущность вещей. Саморефлексия – ваш образ жизни. Вы склонны к длительным размышлениям, вам трудно принять конкретное решение. Вы постоянно все взвешиваете и во всем сомневаетесь.

Вы любите исследовать психику и искать причинно-следственные связи. Вместе с тем, вы четко понимаете свои сильные и слабые стороны. Вам следует быть добрее к себе и научиться воспринимать собственные недостатки – ведь никто не идеален.

Если вы увидели руку

Вы быстро решаете проблемы, активно действуете в стрессовых ситуациях и справитесь с любым вызовом. Вы не впадаете в меланхолию, когда в жизни что-то идет не так, как вам хочется. Вы смелы, решительны, умеете брать на себя ответственность.

В то же время – парадокс: когда вы сталкиваетесь с простыми решениями, например, где пообедать или какой фильм выбрать для вечернего просмотра, вы можете быть очень нерешительными.

Также OBOZREVATEL публиковал интересный тест, который поможет определить доминирующие черты характера. Лидер вы или эмпат и является ли самореализация основной целью вашей жизни – читайте в материале.

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