Поможет эффективнее убрать дома и организовать повседневную жизнь: в чем суть 'метода канбан'

В деле наведения порядка в доме все методы хороши. Кто-то практикует временные ограничения, чтобы не перегружать себя и ставить задачи на поток, кто-то расхламляется по календарю, ежедневно выбрасывая на одну вещь больше. А кому-то необходим визуальный стимул, чтобы облегчить себе работу.

Таким визуальным стимулом может стать "метод канбан". OBOZ.UA рассказывает, что это такое и как можно приспособить его к ведению домашнего хозяйства.

Что такое метод канбан?

С японского языка слово "канбан" переводится как билборд, рекламный щит. И разработан он был для контроля логистической цепи на автомобильном производстве. Звучит очень скучно, но, если разобраться, помогает довольно приятным образом наладить эффективную и гармоничную работу в совершенно разных сферах.

За основу метода его разработчики приняли принцип супермаркета. Покупатель может получить в нем необходимое количество товара в нужное время, а сам супермаркет хранит на складе только ту продукцию, которую вскоре реализует покупателю. Выходит гармоничный непрерывный цикл, где все всегда в достатке и нет ничего лишнего. А организовать его помогают вывески, которые направляют покупателя в нужное место – указывают на скидки, маркируют расположение товаров и т.д. Так были разработаны карточки канбан.

Задача этих карточек четко описать задания на определенный период времени, показать, в чем есть потребность и где существуют пробелы в работе, которые нужно как можно быстрее заполнить. Звучит, как что-то, что можно приспособить и к домашнему быту, не правда ли?

Как применить метод канбан в уборке?

Карточки канбан можно использовать, чтобы систематизировать всю домашнюю работу. Например, определить несколько цветовых кодов для задач разной срочности. Так красный можно использовать для обозначения того, что нужно сделать прямо сейчас; желтый – для того, что нужно завершить к концу дня; зеленый – к концу недели; синий – до конца месяца. Это распределение ориентировочное, вы можете создать любой удобный для себя вариант.

А еще создать специальные отметки для того, чтобы делегировать работу конкретно кому-то из домашних. Скомбинировав оба подхода, вы получаете более сложную систему, где у каждого есть несколько задач разной степени срочности.

Эти карточки можно вешать прямо в зоне, требующей внимания. Также можно использовать доску, на которой вывешивать карточки, перемещая их из столбика "что сделать" в столбик "в работе" и далее в "выполнено".

Почему это работает?

Такой подход позволяет разбить большую уборку на маленькие посильные задачи, как загрузка посудомойки или мытье полов. А рутину превращает в контролируемый процесс. Также метод канбан помогает равномерно распределить нагрузку между членами семьи, что может быть очень полезно для тех, у кого есть дети. Они обычно ненавидят уборку и могут переживать, если им кажется, что на них возлагают больше обязанностей, чем на братьев и сестер. А так все процессы будут перед глазами и каждый сможет убедиться в справедливости распределения обязанностей, а также в эффективности каждого члена семьи.

Конечно, этот метод не сработает для всех одинаково хорошо. Однако он вполне может превратить уход за жилищем в четкую и понятную последовательность действий. Вам больше не придется держать в голове список действий и постоянно проверять, что уже сделано, а где еще ничего и не начинали. Поэтому метод канбан стоит того, чтобы попробовать его дома.

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