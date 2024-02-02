Как максимально ускорить уборку: метод '3 минут'

Приходя домой с улицы, мы часто оставляем в прихожей кучу всякого мелкого хлама – счета, чеки, флаеры, импульсивно приобретенную жвачку и т.д. Так же достается и другим поверхностям дома. Здесь осталась стоять недопитая чашка чая, там "припарковалась" недочитанная книга, в этом углу осела пылиться подаренная друзьями мягкая игрушка. Все это вместе сильно загромождает жилье и создает ощущение ужасающего беспорядка.

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Порой кажется, что на разбор этих завалов уйдут часы, если не дни. Это нас пугает и мы все откладываем и откладываем уборку, постепенно накапливая еще больше беспорядка. А что, если мы скажем, что обуздать хаос можно всего за 3 минуты в день? OBOZ.UA рассказывает о методе уборки, который поможет постепенно навести порядок в доме и действительно займет очень мало времени.

Суть метода заключается в планомерном и регулярном очищении захламленных поверхностей. Именно они становятся центром притяжения для беспорядка в доме.

Чтобы справиться с этой проблемой, вам понадобится только корзина, тазик или коробка – одним словом, довольно большая емкость, куда можно складывать различные предметы. Поставьте эту емкость возле себя и запустите на таймере отсчет 3 минут. Сразу после этого начинайте складывать в корзину все, что найдете на поверхности – зарядные устройства, блокноты, разбросанные футболки, баночки с косметикой, бумажки. Все, что попадется под руку.

Имейте в виду, это не состязание на скорость. Собирайте только то, что действительно лежит не на своем месте.

Когда таймер просигнализирует об истечении времени, остановитесь. И сразу начинайте разбирать содержимое корзины. Все, что просто лежало не на своем месте, отнесите туда, где оно должно быть. Грязную посуду – в мойку, книжку – на полку, одежду – в шкаф и так далее. А откровенный мусор, как очередной магазинный чек или обертку от конфеты, просто выбросьте. На это уйдет еще 5-10 минут.

А теперь посмотрите на разобранную поверхность. Вы будете удивлены, как много беспорядка удалось убрать за столь короткое время. Повторяйте такую процедуру ежедневно и достаточно быстро вы увидите, как ваш дом преображается. Со временем такая быстрая уборка войдет в привычку и поддерживать порядок в доме вам станет гораздо легче.

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