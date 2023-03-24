Поминальная суббота: что нужно нести в церковь 25 марта

В субботу, 25 марта, у православных отмечается третья в этом месяце поминальная (родительская) суббота. Она отмечается в третью неделю Великого поста и в этот день принято поминать умерших родственников. В эту дату именины отмечают Григорий, Феофан, Семен, Симеон, Симон, Арон.

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OBOZREVATEL рассказывает о традициях родительской субботы. И о запретах, связанных с этим днем.

Что нужно делать в поминальную субботу

Традиционно в поминальные субботы храмы проводят специальные заупокойные богослужения. В это время читаются особые молитвы. Чтобы помянуть умерших, необходимо принести в церковь поминальную записку. Лучше сделать это с вечера в пятницу. В записке должны быть указаны имена в родительном падеже. Это могут быть только люди, крещенные в православии, которые не покончили жизнь самоубийством. Можно также принести в церковь хлеб, крупы, растительное масло, муку, сахар, соль, печенье или конфеты.

Суббота в храме начинается со службы, во время которой священник читает особые молитвы. После храма можно посетить кладбище и помолиться там о душах умерших. Можно также употребить на могиле или дома поминальную трапезу. Поскольку сейчас идет Великий пост, она должна быть постной.

Чего нельзя делать в поминальную субботу

Так как это день особого почитания умерших, в народе запрещалось говорить о них плохо. Лучше не сказать ничего.

С живыми тоже в родительскую субботу не следует конфликтовать. Ругательства, ссоры и пожелания зла под запретом.

Верующим также не рекомендуется посещать развлекательные мероприятия. Крайне нежелательным является и употребление алкоголя.

Домашнюю работу на поминальный день лучше не назначать. Сделайте ее наперед или перенесите на другой день.

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