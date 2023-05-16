Помидоры будут, как с картинки: назван лучший способ высадки рассады в почву

С наступлением стабильного тепла, приходит время переносить рассаду из горшков в открытый грунт. Касается это, конечно, и помидоров. Но это требовательное растение нуждается в внимательном подходе к этому процессу.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно высаживать помидоры. И какие условия для этого наиболее подходящие.

Переносить молодые растения открытый грунт или в теплицу пора, когда земля прогревается на глубину штыка лопаты до температуры +14 градусов. Воздух должен быть температурой в стабильных +20 градусов и выше.

Делать отверстие для высадки помидорной рассады нужно с помощью лопаты. Только этот инструмент обеспечит необходимую ширину канавки для корневой системы растения. Особенно это касается высокорослых сортов.

Следующим шагом нужно разровнять канаву граблями и высаживать в нее молодые помидоры. Между кустиками нужно оставлять расстояние в 50-70 сантиметров. Перед посадкой на место каждого растения вносят минеральное удобрение, которое поможет ему укорениться.

Далее необходимо залить все подготовленные под рассаду ямки водой – она снабдит ее питанием на первое время. И только после этого растения можно закапывать в землю.

Лучшим временем для высадки помидоров является утро или вечер. Погоду нужно выбирать для этого обязательно безветренную, чтобы растения лучше принялись, а еще лучше при этом пасмурную.

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