Половину областей накроют дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 8 июня, будет пасмурной с прояснениями, большинство областей накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +28 градусов.

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Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. По их данным, осадки в четверг возможны на западе и севере страны, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях и в столичном регионе.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточного направления, от 5 до 10 м/с, а на западе возможны порывы вплоть до 18 м/с.

В южных областях 8 июня будет сухо и солнечно – осадков не ожидается. Днем синоптики прогнозируют от +25 до +27 градусов, а ночью столбики термометров будут показывать +16..+14 градусов.

На востоке также не будет дождя, погода будет солнечной. Днем температура воздуха будет +24...26, а вечером от +12 до +15.

На западе и на севере Украины во всех областях дожди и грозы, а также порывы ветра. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а ночью будет прохладнее – от +12 до +14.

В столичном регионе 8 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью +12..+17 градусов, днем +19..+24. В Киеве ночью +14..+16, днем +22..+24.

В то же время синоптики предупредили, что 7-8 июня на Днепре ниже Каховской ГЭС, вследствие ее подрыва, будет происходить замедление повышения уровней воды с содержанием затопления населенных пунктов – III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области.

Также в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Каховском водохранилище вероятное достижение уровней воды ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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