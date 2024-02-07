Полотенца станут мягкие и будут хорошо пахнуть: один компонент изменит то, как вы стираете

Белый уксус можно использовать почти всюду в доме для наведения чистоты. Но он может вывести на новый уровень и вашу стирку. Например, испытайте его силу на ставших жесткими полотенцах.

Эксперты чистоты убеждают, стирка с уксусом способна вернуть банному текстилю мягкость. Как им для этого воспользоваться, рассказывает OBOZ.UA.

В чем сила уксуса?

Белый уксус – это спиртовой раствор уксусной кислоты. В стирке могут быть полезны два его ключевых свойства. Первая – растворять минеральные соли, которые присутствуют в жесткой воде и способны оседать на волокнах ткани. Это едва ли не основная причина, по которой полотенца делаются колючими. Вторая – это способность убивать бактерии. Именно они провоцируют появление запаха затхлости, который может заводиться в полотенцах из-за постоянной влажности. При этом уксус не оказывает водоотталкивающего эффекта. Именно этот эффект помогает фабричным кондиционерам делать ткани более мягкими, но при этом нарушает гигроскопичность полотенец, от чего они становятся менее функциональными.

Как использовать уксус во время стирки?

Чтобы воспользоваться уксусом во время стирки, его нужно добавлять в барабан перед загрузкой туда грязных вещей. Если полотенца очень жесткие, заливать нужно 250 мл, а так хватит и 150 мл. Ваше обычное стиральное средство при этом используйте как обычно – в соответствующем лотке. Запаха уксуса после такого цикла не должно остаться вообще.

Добавлять уксус во время каждой стирки не следует. Кислота может достаточно быстро повредить ткань. Средство будет эффективным, только если использовать его при необходимости. В остальных случаях можно заливать в машину половину от рекомендованной изготовителем дозы кондиционера для стирки. Этого будет вполне достаточно.

Завершить стирку с уксусом можно машинной сушкой полотенец. Она сделает их особенно пушистыми. Однако сушить полотенца в машине каждый раз тоже не стоит. Это может привести к сбиванию волокон и сделает их более жесткими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно стирать кухонные полотенца, чтобы они не воняли и были гигиенически чистыми.

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