Ошибка с кухонными полотенцами приводит к появлению плесени, микробов и вони: как избежать

Кухонным полотенцам достается много работы. Ими сушат посуду после мытья и вытирают руки, протирают пятна на столе и собирают пролитую жидкость с плиты. В результате на текстиле оказывается немало микробов, которые начинают быстро размножаться во влажной среде.

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Если вы думаете, что обычной стирки достаточно, чтобы справиться с этими микроорганизмами и обеспечить полотенцам гигиеническую чистоту, то вы ошибаетесь. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ухаживать за этим видом домашнего текстиля.

Не кладите влажные полотенца в стирку

Прежде всего, возьмите за привычку никогда не бросать кухонные полотенца в корзину для грязного белья, пока они еще влажные. В некоторых домах такие корзины могут стоять и неделю и 10 дней. За это время в полотенцах разовьется немало бактерий, которые могут перекинуться и на другие вещи. Все из-за сырости и тепла в корзине. В результате даже после стирки ваши вещи будут иметь неприятный затхлый запах, который трудно отстирать. В худшем случае может даже развиться плесень.

Поэтому всегда давайте кухонным полотенцам высохнуть, прежде чем бросать их в корзину для белья. Повесьте вещь, которой пора в стиралку, на отдельный крючок или на ручку духовки и дождитесь, пока она станет полностью сухой. Если вы можете, держите их отдельно от остального грязного белья. Но, если полотенце успело полностью высохнуть, это уже не так критично.

Стирайте в горячей воде

Все вещи, которые контактируют с бактериями и потенциально могут быть заражены плесенью, нужно стирать при высокой температуре. Да, они скорее будут выходить из строя из-за такого ухода, но кухонные полотенца – не декоративный текстиль, а функциональный, их в принципе нужно часто менять. Также при желании вы можете при стирке добавлять специальные дезинфицирующие средства. Подобная мера лишней не будет. И, конечно, не забывайте еще раз полностью просушить полотенца перед тем, как сложить их на хранение. Если вы их предварительно еще и погладите, это только придаст вам уверенности, что полотенца действительно гигиеничны и не содержат никаких микроорганизмов.

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