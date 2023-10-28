Полотенца будут мягче и станут лучше впитывать влагу: гениальный трюк для стирки
Худшее, что может произойти с полотенцем, это потеря способности поглощать влагу. Как правило, это сопровождается также тем, что полотенце становится жестким и грубым на ощупь.
К счастью, с проблемой можно справиться. И для ее решения понадобится только одно простое средство – белый уксус. OBOZ.UA узнавал секреты специалистов по стирке.
Почему полотенце теряет мягкость и перестает поглощать воду
Причин тому может быть несколько, но свести их можно к одной общей черте – в волокнах полотенца накапливаются посторонние примеси, которые делают его жестким. Чаще всего это бывает либо известь, которая содержится в воде, либо остатки стирального средства, которое не вымывается полностью. Также, как ни парадоксально, причиной может стать использование смягчителя для тканей, который тоже накапливается в ткани.
Как вернуть полотенцам мягкость
Спасти текстиль может одно простое средство – белый уксус. Слабый раствор кислоты способен разрушить отложения в волокнах и снова сделать мягкими полотенца и вернуть им способность к поглощению влаги.
Чтобы правильно воспользоваться силой уксуса, сделайте несколько простых шагов. Сначала положите полотенца в барабан стиральной машины, стараясь не перегружать ее. Такому текстилю требуется достаточно места для правильного полоскания.
Добавьте свое обычное стиральное средство в несколько меньшей дозировке, чем обычно, и выберите более длительный цикл и высокую температуру стирки. Перед запуском машины залейте половину стакана белого уксуса непосредственно в ее барабан.
После завершения стирки запустите дополнительное полоскание, чтобы хорошо смыть все остатки стирального средства и вымыть уксус из волокон.
Если вы сушите вещи в сушильной машине, выбирайте для полотенец среднюю или высокую температуру. Сушка на воздухе тоже подойдет для завершения обработки такого текстиля.
Как предотвратить жесткость полотенец
Чтобы полотенца не стали снова жесткими и не потеряли своей впитывающей способности, старайтесь не допускать накопления в них лишних примесей. Для этого следите за тем, сколько стирального средства вы кладете. Если вы насыпете меньше порошка, чем предлагает инструкция, стирка все равно будет эффективной, а вот выполоскать вещи будет проще.
Также эксперты советуют избегать использования кондиционеров для стирки. Они способны накапливаться не только в тканях, но и в механизме машины, поэтому там могут развиваться плесень и бактерии.
Во время стирки добавляйте средства для смягчения воды. Они хорошо повлияют на качество стирки в целом.
Не перегружайте машину. В забитом барабане вещи плохо выполаскиваются. И иногда при необходимости используйте лайфхак с уксусом. Во время каждой стирки добавлять его не нужно, ведь он тоже может повредить волокна, если им злоупотреблять.
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