Как стирать белую одежду, чтобы она оставалась яркой: французский метод

Белой одежде нужно уделять особое внимание при чистке, так как неоднократная стирка негативно влияет на состояние материала и яркость цвета. Химические средства могут только навредить вещам, поэтому следует тщательно подбирать правильный способ удаления пятен.

OBOZ.UA поможет справиться с этим. Французский метод быстро удалит нежелательную грязь, но он подходит только для тканей, которые выдерживают высокие температуры.

Вам понадобится две кастрюли, но одна должна быть больше другой в два раза. Налейте в обе емкости четыре-пять литров воды и доведите до кипения. Затем снимите их с плиты.

В меньшую кастрюлю натрите на терке небольшой кусочек хозяйственного мыла, а в большую добавьте пять-семь кристалликов марганцовки (раствор должен быть розового, а не фиолетового цвета). Размешайте все до полного растворения.

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Затем вылейте раствор с мылом в большую кастрюлю и еще раз все перемешайте. Замочите белые вещи на семь-восемь часов, а затем стирайте их вручную или в стиральной машинке, включив соответствующий режим.

Когда одежда высохнет, вы увидите, что она стала ярко белого цвета.

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