Полностью изменят вашу комнату: какие комнатные цветы лучше всего подходят для подвесных кашпо

Комнатные растения способны освежить и украсить интерьер, а для создания лучшего визуального эффекта можно использовать подвесное кашпо. Это отличный лайфхак, который подойдет даже для маленьких комнат и ограниченного пространства.

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Эксперты советуют выбирать горшки из натуральных материалов и с толстыми выносливыми стенками. Какие комнатные цветы лучше всего подходят для подвесных кашпо, рассказало Best Life Online.

Потос

Это разновидность вечнозеленых вьющихся растений семейства ароидных. Существует много разновидностей потоса, и практически все они идеально подходят для подвесного кашпо.

Эринн Витц, эксперт по садоводству и соучредитель Seeds and Spades, отметила, что эти комнатные растения неприхотливы в уходе и быстро растут. Она советует выбрать мраморный потос.

"Вы получите баланс: интересные пестрые листья, чрезвычайно легкий уход и быстрый рост", – отметила эксперт.

Другой вариант – золотой потос. Фактически это лиана, растущая в форме сердца и имеющая темно-зеленые листья с золотистыми отметинами. Потосы действуют как воздухоочистители.

Нить жемчуга

Нить жемчуга выглядит уникально. "Это суккулент с длинными стеблями и шаровидными листьями, что очень напоминает нить жемчужин", – подчеркнул Джин Кабальеро, соучредитель GreenPal.

Нити спускаются вниз, создавая эффект зеленого водопада. Растение нуждается в ярком свете и в хорошо дренированной почве. Важно оптимально отрегулировать полив во избежание гниения корней.

Хлорофитум

Хлорофитумы известны своей устойчивостью и способностью адаптироваться к разным условиям и освещению. Растение будет идеально расти при ярком рассеянном свете. Хлорофитум следует обильно поливать в теплое время года и сократить полив зимой. В жару полезно иногда производить опрыскивание прохладной водой. Хлорофитум имеет очень развитую корневую систему. Корни, разрастаясь, могут повлечь за собой появление трещин на дне кашпо, поэтому емкость следует выбрать надежную и качественную.

Монстера Адансона

Монстера Адансон выглядит довольно интересно, ведь имеет большие дыры. Глянцевые зеленые листья на самом деле очень крепкие и неприхотливые, за ними легко ухаживать.

Филодендрон Миканс

Филодендроны – разнообразный род растений, включающий около 500 видов лиан и полукустарников. Растения имеют длинные воздушные корни. Для кашпо подойдет филодендрон миканс – мягкая бархатная поверхность в сочетании с идеальным балансом зеленого и нежно-бордового цвета станет настоящим украшением дома. Лучше всего филодендрон миканс будет расти в месте с рассеянным солнечным светом, а чрезмерный полив может привести к неприятным последствиям

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