Какие комнатные цветы поставить в коридоре: легко обойдутся без света
Если вы устали от капризных комнатных растений, которые упорно не цветут, несмотря на все ваши усилия, следует обратить внимание на неприхотливые цветы. Вам не придется подбирать режим полива, экспериментировать с удобрениями и выискивать в квартире правильное освещение – эти цветы могут спокойно расти даже в коридоре.
OBOZREVATEL предлагает топ растений, которые можно поставить в помещениях с искусственным светом. Лучше всего они будут чувствовать себя в прихожих или коридорах.
Монстера
Монстеру советуют ставить в тени. Лучи солнца будут действовать на нее губительно, листья могут обжечься, пожелтеть и опасть. Но монстера любит теплые помещения, без лишней влажности в воздухе, прохлады и сквозняков, поэтому не следует ставить ее вблизи открытых дверей, на балконах или на подоконниках.
Сансевьерия
Сансевьерия также известна в народе как язык тещин. Обычно это растение отлично чувствует себя даже в коридорах и в затемненных углах. Однако присмотритесь к листьям: если на нем есть характерные полоски, этот сорт нуждается в рассеянном солнечном свете. Не реже одного раза в месяц листья сансевьерии следует протирать влажной тканью, чтобы очистить поверхность от пыли.
Хлорофитум
Хлорофитум абсолютно неприхотлив и будет расти даже при неблагоприятных условиях. Это растение отлично очищает воздух, поэтому в комнате будет царить приятный чистый микроклимат.
Цисус
Цирус можно поставить на полочки в прихожей или в коридоре. Он будет расти и развиваться даже в самых темных углах. В теплое время года цирус советуют вынести на балкон или на летнюю террасу.
Замиокулькас
Замиокулькас хорошо растет в затененных условиях и не любит слишком высокий уровень влажности в почве. Растение может вырасти до метра в высоту, поэтому его можно поставить на полу в коридоре.
Нефролепис
Лучи солнца могут постепенно уничтожать листья нефролеписов, поэтому лучше выращивать их в тени. Поливать растение советуют дважды в неделю, не забывая при этом сливать из поддона излишки воды. Полезным будет и опрыскивание.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем правильно протирать листья комнатных растений, чтобы они были здоровыми и блестели.
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