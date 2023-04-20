Полки в холодильнике будут блестеть: способы сохранить их в чистоте

Мытье холодильника – не самое приятное домашнее дело, но заниматься этим нужно регулярно во избежание появления неприятного запаха и размножения бактерий. Важно также соблюдать правила размещения продуктов: овощи следует класть в нижнюю полку, молочные продукты и полуфабрикаты – посередине, а дверцы будут идеальным местом для йогуртов, соусов и приправ.

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Пища должна храниться в нормальных условиях и при оптимальной температуре. А чтобы не так часто мыть холодильник, можно использовать действенный лайфхак. Чем застелить полки в холодильнике, чтобы всегда было чисто – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть один бюджетный, но эффективный способ сохранить чистоту полок и защитить поверхности от царапин. Надо просто закрыть полки пищевой пленкой. На поверхностях не будет появляться грязь, они всегда будут выглядеть чистыми, опрятными и не будут иметь потертостей от взаимодействия с посудой. Как только пищевая пленка порвется или запачкается – достаточно просто постелить новую.

Перед тем как покрывать полки пленкой, нужно их помыть и полностью высушить. Можно сделать смесь, добавив в емкость 1,5 л воды и 2 столовые ложки соды. Лучше взять тёплую, но не горячую воду, чтобы сода быстрее растворилась. Протрите холодильник губкой, смоченной в растворе. Сода также способна удалить нежелательную желтизну.

Кроме того, можно использовать уксус или даже яблочный сидр. Подробнее о пропорциях и особенностях очищения – читайте в материале.

В магазинах продаются специальные коврики для холодильников – это менее бюджетный, но более практичный способ. Коврики прослужат дольше, чем пленка. Они имеют специальное антимикробное покрытие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть холодильник от желтизны с помощью спирта и хозяйственного мыла.

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