Покупать ничего не надо: как отмыть плиту подручными средствами

Кухонная плита покрывается липким слоем грязи и жира после приготовления пищи. Если вовремя все не вычистить, то может появиться неприятный запах и стойкие пятна, от которых тогда трудно избавиться.

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Блоггерша Мила Шантель опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как эффективно очистить плиту и духовку. Для этого понадобятся ингредиенты, которые есть в каждом доме.

Сначала снимите решетки с плиты и замочите их в горячей мыльной воде, чтобы размягчить стойкий жир. Для конфорок необходимо приготовить другую смесь. Для этого смешайте пол стакана пищевой соды, сок лимона и кипяток. Замочите конфорки и оставьте их на час.

Затем блоггер советует сделать особый "скраб" для плиты. Смешайте одну чашку пищевой соды и 1/3 стакана моющего средства для посуды. Нанесите смесь на требуемые участки и с помощью металлического скребка удалите все пятна.

Протрите конфорки и решетки губкой с моющим средством и прополощите под проточной водой. Вытрите насухо и можете устанавливать их обратно на плиту.

Также Шантель поделилась секретом, как с помощью воды и лимона вымыть духовку.

Нарежьте на небольшие кусочки один лимон и положите в емкость, наполненной водой. Это может быть противень или форма для запекания.

Поставьте емкость в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут или до появления пара.

По ее словам, пара смягчит грязь, а лимон эффективно удалит жир.

Затем извлеките противень с водой и подождите, пока духовка и жидкость остынут. Посыпьте содой все поверхности в духовке, смочите чистую тряпку в воде с лимоном и протрите все необходимые участки.

Такой способ поможет легко удалить устаревшую грязь и жир.

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