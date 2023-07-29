Покупать ничего не надо: как отмыть плиту подручными средствами
Кухонная плита покрывается липким слоем грязи и жира после приготовления пищи. Если вовремя все не вычистить, то может появиться неприятный запах и стойкие пятна, от которых тогда трудно избавиться.
Блоггерша Мила Шантель опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как эффективно очистить плиту и духовку. Для этого понадобятся ингредиенты, которые есть в каждом доме.
Сначала снимите решетки с плиты и замочите их в горячей мыльной воде, чтобы размягчить стойкий жир. Для конфорок необходимо приготовить другую смесь. Для этого смешайте пол стакана пищевой соды, сок лимона и кипяток. Замочите конфорки и оставьте их на час.
Затем блоггер советует сделать особый "скраб" для плиты. Смешайте одну чашку пищевой соды и 1/3 стакана моющего средства для посуды. Нанесите смесь на требуемые участки и с помощью металлического скребка удалите все пятна.
Протрите конфорки и решетки губкой с моющим средством и прополощите под проточной водой. Вытрите насухо и можете устанавливать их обратно на плиту.
Также Шантель поделилась секретом, как с помощью воды и лимона вымыть духовку.
Нарежьте на небольшие кусочки один лимон и положите в емкость, наполненной водой. Это может быть противень или форма для запекания.
Поставьте емкость в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут или до появления пара.
По ее словам, пара смягчит грязь, а лимон эффективно удалит жир.
Затем извлеките противень с водой и подождите, пока духовка и жидкость остынут. Посыпьте содой все поверхности в духовке, смочите чистую тряпку в воде с лимоном и протрите все необходимые участки.
Такой способ поможет легко удалить устаревшую грязь и жир.
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