Отмоет всю квартиру до блеска: названо универсальное средство для уборки

Чтобы очистить всю квартиру до блеска иногда достаточно одного средства. Это существенно сэкономит деньги, ведь вам больше не придется покупать дорогие средства для разных поверхностей.

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Речь идет об обычной жидкости для мытья посуды. Ею можно отмыть грязь практически на всех поверхностях. Детали рассказало издание The Sun.

Эксперт по уборке Лаура Маунтфорд, известная в социальных сетях как @lauracleanaholic, регулярно делится своими советами и уловками по уборке.

Лаура опубликовала в Instagram дешевый и простой лайфхак, который поможет очистить дом и сад. Благодаря этому способу в помещениях будет долго пахнуть свежестью.

Лаура Маунтфорд использует жидкость для мытья посуды. Ею можно мыть душевые кабины, плитку, туалеты и окна.

Чтобы сделать душ сияющим, эксперт советует смазать его средством для мытья посуды. Через несколько минут следует растереть его длинной щеткой. Чистым станет не только душ, но и плитка в кабине.

Для мытья полов или террасы необходимо взять емкость с теплой водой и добавить в нее жидкость для мытья посуды. Тщательно смешать, пока не получится густая пена. После этого следует вымыть пол с помощью швабры.

Чтобы очистить унитаз, Лаура советует просто налить щедрое количество жидкости и протереть поверхность жесткой туалетной щеткой.

Пользователи соцсетей в восторге от лайфхака. Некоторые добавляют, что можно развести средство для мытья посуды с водой и залить в распылитель. Так уборка станет еще легче.

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