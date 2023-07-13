Покрыты грязью и известью: какие вещи на кухне постоянно забывают мыть

Хозяйки уделяют много времени уборке на кухне. Но не всегда обращают внимание на вещи, которые тоже нуждаются в регулярной чистке.

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Они покрываются грязью и известью и от такого налета со временем трудно избавиться. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Чайник

В чайнике появляется накипь, которая не только портит вкус напитков, но еще и может привести к повреждению прибора. Поэтому необходимо своевременно его вычищать. Для этого налейте полный чайник воды и добавьте три столовых ложки соды. Вскипятите смесь и оставьте на 5-7 часов. Затем помойте чайник губкой и хорошо прополощите.

Вытяжка

В ней быстро накапливается жир и грязь, которые мешают вытяжке эффективно работать, а маленькие частицы жира могут даже попасть в пищу. Чтобы этого избежать, нужно чистить вытяжку раз в три месяца.

Для этого вам понадобится моющее средство для посуды и чистая губка. Хорошо все вычистите и протрите влажной тряпкой.

Фильтры для стиральных машин

Фильтр и отсек для моющих средств могут стать источником неприятного запаха и накопления грязи. Их достаточно промыть теплой водой раз в два месяца.

Поддон тостера

В поддоне остается много крошек и это может привести к появлению вредителей на кухне. Поэтому сухой тряпкой протирайте поддон после каждого использования.

Уплотнители дверей

Особенно нужно обращать внимание, во время уборки, на уплотнители дверцы холодильника и морозилки. Там скапливается много грязи и жира. С помощью зубной щетки и моющего средства для посуды почистите дверцу и протрите влажной тряпкой.

Фильтр для посудомоечной машины

Его нужно чистить каждый месяц. Потому, что может появиться неприятный запах и остатки пищи. Промойте фильтр теплой водой, а если грязь не смывается, используйте моющее средство.

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