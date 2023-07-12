Аптечное средство быстро избавит от плесени в доме: как использовать

Плесень в доме – это распространенная проблема, с которой сталкиваются все хозяева. Это неприятное явление не только портит вид нашего дома, но и негативно влияет на здоровье.

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Агрессивные химические средства не всегда могут справиться с плесенью, но перекись водорода не оставит ей никакого шанса. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Перекись – это не только антисептик для ран, он станет незаменимым помощником в уборке.

Чтобы избавиться от плесени в доме, нанесите средство на пораженные участки, протрите щеткой, чтобы удалить всю грязь и грибок. Затем еще раз протрите все влажной тряпкой.

Перекись можно использовать для устранения неприятных запахов и бактерий в холодильнике. Смешайте раствор с водой в соотношении один к одному и протрите чистой тряпкой поверхности. Смесь не только удалит всю грязь, но и сделает полочки блестящими.

Если кастрюли и сковородки имеют стойкие пятна, которые нельзя удалить с помощью моющего средства, то вам понадобится перекись водорода. Смешайте 1/3 чайной ложки перекиси с пищевой содой, чтобы получилась густая паста. Нанесите эту смесь на посуду и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите губкой и промойте под горячей водой.

Кухонные деревянные дощечки нужно регулярно чистить, чтобы удалить все микробы. Потому что древесина – это идеальная среда для размножения бактерий. Сначала вымойте дощечки моющим средством, затем опрыскайте перекисью водорода и тщательно высушите.

На губках для мытья посуды чаще всего размножаются вредные организмы. Чтобы продезинфицировать их, смешайте перекись водорода и воду в соотношении один к одному и замочите в нем губки на один час. Затем высушите их на открытом воздухе.

Часто на стеклах и зеркалах остаются разводы после мытья. Распылите перекись на поверхности, а затем протрите газетой, тогда стекло будет блестеть.

Также перекись удалит пятна из одежды. Нанесите немного средства на нужные места и оставьте на 30 минут, затем стирайте вручную или с помощью стиральной машинки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью простых продуктов вывести пятна плесени на домашнем текстиле и одежде.

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