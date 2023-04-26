Похолодание и заморозки на почве: синоптики сказали, какой будет погода в четверг, 27 апреля

В четверг, 27 апреля, в Украине похолодает. В ближайшую ночь в части областей ожидаются заморозки.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков тепло сохранится только на востоке страны.

Так, завтра, 27 апреля, в западных, Винницкой и Житомирской областях температура воздуха ночью не поднимется выше +1...+6, местами пройдет небольшой дождь. На почве заморозки 0...3. Днем в этих регионах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+13.

Холоднее всего будет на высокогорье Карпат, где ночью ожидается мороз 0...-5 градусов, а днем – около нуля.

На остальной территории в этот день будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днем на Левобережье ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +14...+19.

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях днем от +8 до +13.

Теплее всего в четверг будет на востоке страны, где воздух прогреется до +22.

В Киеве 27 апреля облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью +6…+8, днем около +10. По области ночью +5...+10, днем +8...+13.

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Так, ночью 27 апреля в западных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3, объявлен I уровень опасности – желтый.

Днем на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Здесь также объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпаты в конце апреля вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван Черногорский ударил мороз и бушует метель.

Напомним, что на этой неделе река Десна на Черниговщине выходит на свой пик весеннего половодья. Поэтому Чернигов уже начал постепенно идти под воду по мере повышения уровня в реке.

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