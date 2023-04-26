Город погружается в воду: в Чернигове Десна выходит на пик весеннего половодья. Фото

На этой неделе река Десна на Черниговщине выходит на свой пик весеннего половодья. Из-за этого Чернигов уже начал постепенно уходить под воду по мере повышения ее уровня в реке.

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Ожидается, что в этом году наводнение в Черниговской области может стать самым большим за последние десять лет. Об этом пишет "Суспільне".

Как выглядит сейчас Чернигов, который погружается в воду из-за наводнения, смотрите дальше (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как под воду ушли "Золотой пляж", деревья, дорожки, детская площадка и стоянка для машин.

Однако местные нашли выход даже в этой ситуации – они разложили деревянные поддоны там, где теперь нельзя ходить ногами, так что теперь добраться до необходимого места им не мешает даже большая вода.

В прошлом году в Чернигове из-за разлива Десны также затопило "Золотой пляж". Уровень воды в реке тогда достиг 534 см, и согласно прогнозу гидрометеорологов, это не предел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

– Согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

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